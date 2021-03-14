فيروس كورونا: تواصل نقل المرضى نحو المستشفيات الأقل اكتظاظا وكاستكس يأمل في تسريع عمليات التطعيم

في ظل الضغط الكبير الذي تواجهه مستشفيات المنطقة الباريسية، بدأت السلطات الصحية الفرنسية السبت بنقل المصابين إلى مستشفيات في مناطق أخرى عبر طائرات مروحية وقطارات. فيما أعرب رئيس الوزراء جان كاستكس عن أمله بتلقيح أكثر من 10 ملايين شخص حتى منتصف نسيان/ أبريل المقبل.

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بهدف تخفيف الضغط الكبير الذي تواجهه المستشفيات الباريسية، لجأت السلطات الصحية إلى نقل مصابين بالفيروس من مستشفيات في باريس الى مستشفى نانت من أجل إدخالهم الى غرف العناية المركزة عبر طائرات مروحية بالإضافة إلى نقل مصابين عبر القطارات.

وتعاني بعض مستشفيات باريس من ضغط هائل على غرف الإنعاش التي باتت تستقبل مصابا كل 12 دقيقة. ويعتبر بعض العاملين في القطاع الصحي أن الحل لا يكمن في نقل المصابين من مستشفيات إلى أخرى بل بإحداث غرف إنعاش جديدة.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس السبت أن بلاده تأمل في تجاوز الهدف الذي وضعته بتلقيح 10 ملايين شخص ضد الفيروس بحلول منتصف نيسان/أبريل، فيما تجاوز عدد الوفيات بسبب كوفيد الجمعة عتبة 90 ألف حالة. وقال "لقد حددنا هدفنا بإعطاء 10 ملايين لقاح بحلول 15 نيسان/أبريل وآمل تجاوزه. ولكن علينا توخي الحذر لأن المختبرات تسبب لنا بعض المشاكل المتعلقة باحترام مواعيد التسليم. علينا التكيف".

تزايد الإصابات

وكانت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أظهرت السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اقترب من 30 ألف حالة في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح خمسة ملايين.

ومع مواجهة الحكومة صعوبة في احتواء انتشار الفيروس، سجلت فرنسا 29759 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 السبت ارتفاعا من 25229 في اليوم السابق.

وارتفع عدد المتوفين من الفيروس في المستشفيات 169 شخصا إلى 64978 في حين ارتفع عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة 37 إلى 4070، مع تزايد الضغط على المستشفيات الفرنسية وسط ارتفاع أعداد الحالات. وتحتل فرنسا المركز السادس عالميا في إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 بعد بريطانيا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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