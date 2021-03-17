الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي أمام القضاء بتهمة تبديد الأموال في حملة 2012 الرئاسية

يقف الأربعاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام القاضي مجددا للدفاع عن نفسه في قضية "بيغماليون" والمتعلقة بتمويل حملته الرئاسية للعام 2012، والتي خسر فيها أمام المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. وتتضمن لائحة الاتهام تهما بتبديد ضعف المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22,5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية.

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يمثل مجددا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام القضاء الأربعاء إثر اتهامه بتمويل حملته الفاشلة في انتخابات الرئاسة في 2012 بشكل مخالف للقانون وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "بيغماليون"، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ "بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22,5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.

وفي لائحة الاتهام أقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم أخفقت في إثبات أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولا بد أنه كان على علم به.

ونفى ساركوزي (66 عاما) مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف. وإذا أدين ساركوزي فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 3750 يورو. وصدر حكم في أول آذار/مارس بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم. ولن يدخل ساركوزي السجن على الرغم من هذا الحكم لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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