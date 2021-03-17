فيروس كورونا: اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي بهدف دراسة فرض قيود أكثر صرامة في باريس وضواحيها

طاقم وحدة عناية مركزة أثناء عمله مع مريض بفيروس كورونا في إحدى مستشفيات ضواحي باريس، 16 آذار/مارس 2021. © رويترز

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : محمد الخضيري 3 دقائق

يجتمع مجلس الدفاع الفرنسي الأربعاء لدراسة فرض قيود أكثر صرامة في منطقة باريس وضواحيها. فيما تزداد المخاوف من توجه السلطات نحو إغلاق شامل جديد في تلك المنطقة مع تواصل ارتفاع الضغوط على وحدات العناية المركزة بالمستشفيات واستمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وهو أمر يؤرق السلطات كثيرا. وتحدث رئيس الوزراء جان كاستكس عن موجة ثالثة من انتشار الوباء مع وجود عدد من المتحورات الكثيرة. وينصح معظم العاملين في القطاع الصحي بفرض الحجر الصحي من جديد.