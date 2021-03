المدارس في زمن فيروس كورونا... النموذج الفرنسي المثير للجدل

تغريدة الدكتور محمود زريق

Tant que @jmblanquer et l’exécutif restent dans le déni concernant le rôle de l’école dans la transmission, on n’arrivera pas à maîtriser l’épidémie.

Dans tous les départements (sauf 4), l’incidence chez les 10-19 ans est plus élevée que la moyenne du département concerné!