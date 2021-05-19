فرنسا تخطو خطوة جديدة نحو استئناف الحياة الاعتيادية مع إعادة فتح شرفات المقاهي والمطاعم

عامل ينظف طاولات استعدادا لإعادة فتح الباحات الخارجية للمطاعم في مطعم في مدينة بوردو في فرنسا في 18 أيار/مايو 2021

اعتبارا من الأربعاء، تعيد فرنسا فتح شرفات المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمتاحف، وإن كان ذلك بقدرة استيعابية محدودة. ومع الرفع التدريجي للحجر الصحي، يستعيد الفرنسيون قليلا من الحرية. وتزامنا مع إعادة فتح العديد من المنشآت أمام الجمهور، ولو جزئيا، سيبدأ حظر التجول ابتداء من الأربعاء اعتبارا من الساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة.

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بعد ستة أشهر من حياة تحكمها قيود، بات بإمكان الفرنسيين اعتبارا من الأربعاء الذهاب إلى المطاعم والمقاهي والحانات من جديد، لكن فقط في باحاتها الخارجية، مع فرض استقبال 50% من قدرتها الاستيعابية وجلوس ستة أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسها. وفرض على المطاعم والمقاهي الانتظار حتى التاسع من حزيران/يونيو لاستقبال الزبائن في قاعاتها الداخلية.

وسُمح مجددا لدور السينما والمسارح والمتاحف الفرنسية باستقبال الجمهور مع فرض وضع كمامات، وبقدراتها الاستيعابية القصوى. وتم تأخير بدء سريان حظر التجول الليلي ساعتين وأصبح يبدأ عند الساعة 21:00 وينتهي عند السادسة صباحا.

وفي الأيام الأخيرة، كان عمال المقاهي ينشطون كي يكونوا جاهزين فنظفوا الباحات الخارجية ورتبوها وتم تسليمهم صناديق المشروبات والبيرة. وقام بعضهم بوضع لوائح حجوزات، سرعان ما امتلأت. تقول أميلي البالغة 32 عاما، وهي من سكان باريس، إنها العودة إلى "الحياة، الحياة الحقيقية" وإمكانية الجلوس مع "الصديقات" لشرب كأس.

واتُخذ قرار رفع القيود بشكل جزئي بعدما تراجع تفشي الفيروس على الرغم من أن الأعداد لا تزال مرتفعة (متوسط 14 ألف إصابة جديدة في اليوم) وتسريع وتيرة حملة التلقيح في فرنسا حيث تسبب الوباء بوفاة 108 آلاف شخص.

فرانس24/ أ ف ب

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