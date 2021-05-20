فيروس كورونا: فرنسا تتيح التلقيح لجميع البالغين انطلاقا من 31 مايو

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مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في مدينة ليون الفرنسية، 23 نيسان/ أبريل.

بعد أن كان مبرمجا في منتصف يونيو/ حزيران، ستتيح فرنسا التلقيح ضد فيروس كورونا لكل البالغين الذين يفوق سنهم 18 عاما انطلاقا من 31 أيار/ مايو، حسبما أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس الخميس.

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس إتاحة التلقيح ضد فيروس كورونا لجميع البالغين الذين يفوق سنهم 18 عاما انطلاقا من 31 أيار/ مايو، أي قبل أسبوعين من المحدد في وقت سابق.

أما أصحاب المهن ذات الأولوية، في القطاع العام أو الخاص بينهم رجال الشرطة والدرك وسواق الحافلات، فقد أكد كاستكس أن بإمكانهم أخذ اللقاح اعتبارا من 24 أيار/ مايو الجاري.

ويأتي تسريع حملات التطعيم بعد تجاوز فرنسا في 15 أيار/ مايو عتبة 20 مليون شخص، تلقوا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل. وتهدف الحكومة الفرنسية إلى تلقيح 30 مليون شخص بالجرعة الأولى مع حلول 15 يونيو/ حزيران.

فرانس24/ أ ف ب

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