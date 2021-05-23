لودريان يحذر من "احتمال حصول فصل عنصري" في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين

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اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأحد أنه في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين بين الدولة العبرية والفلسطينيين، فهناك "احتمال حصول فصل عنصري" في إسرائيل. وتابع: "هي المرة الأولى التي يحصل ذلك (مواجهات بين السكان العرب واليهود في المدن الإسرائيلية)، ما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".

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نبه وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأحد إلى "احتمال حصول فصل عنصري" في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

وأشار خلال مقابلة صحافية إلى "مدن إسرائيلية تواجه سكان من الطرفين" في إشارة للصدامات في الأيام الأخيرة بين إسرائيليين وفلسطينيين.

وتابع: "هي المرة الأولى التي يحصل ذلك ما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".

وحذر وزير الخارجية الفرنسي من "خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة أو إطالة الوضع الراهن. حتى إطالة الوضع الرهن قد تؤدي إلى ذلك".

وشدد لودريان على أن تصاعد العنف هذا "يظهر الضرورة الملحة لإيجاد مسار سياسي. يجب اعتماد سياسة الخطوة خطوة" مرحبا بتجديد الرئيس الأمريكي جو بايدن "التزامه بضرورة قيام دولتين وهي فرضية كانت قد بدأت تزول". مضيفا: "ينبغي الآن السعي إلى إرساء الثقة" بين طرفي النزاع.

وشهدت مدن مختلطة في إسرائيل يسكنها يهود وفلسطينيون أعمال عنف ومواجهات كما حصل في اللد فيما كانت إسرائيل في مواجهة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وحتى اللحظة، يحترم الجيش الإسرائيلي وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ الجمعة وقفا لإطلاق النار بعد عدة أيام شهدت غارات إسرائيلية وإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي إسرائيل.

وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 248 شخصا، بينهم 66 طفلا ومقاتلون بحسب وزارة الصحة في غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي فأكدت خدمة الطوارئ مقتل 12 شخصا، بينهم طفل وشابة عربية-إسرائيلية وجندي إسرائيلي وشخص هندي وتايلانديان، فيما أصيب نحو 357 بجروح مختلفة.

فرانس24/ أ ف ب

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