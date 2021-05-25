فرنسا: بدء جلسات استئناف الحكم الصادر بحق إيناس مدني المتورطة في محاولة تفجير سيارة عام 2016

رسم تخطيطي لقاعة المحكمة في 11 أبريل 2019 يظهر إيناس مدني أمام محكمة جنايات باريس أثناء محاكمتها مع متهمين آخرين بتهمة "التآمر الإجرامي للتحضير لأعمال إرهابية". © أ ف ب

تبدأ الثلاثاء محاكمة إيناس مدني أمام محكمة الجنايات الخاصة بباريس. وتأتي هذه المحاكمة استئنافا للحكم الذي صدر في حقها بالسجن 30 عاما على خلفية تورطها في محاولة تفجير سيارة بالقرب من كنيسة نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس في أيلول/سبتمبر عام 2016. وكانت الشرطة الفرنسية قد تلقت آنذاك اتصالا من موظف في حانة باريسية يبلغها فيه بوجود سيارة بيجو 607 لا تحمل لوحة تسجيل مركونة قرب كاتدرائية نوتردام ومصابيح الخطر فيها مضاءة وبداخلها قارورة غاز.