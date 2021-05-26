عشية العودة للعمل من المكاتب في فرنسا: مقياس للصحة يشير إلى ارتفاع كبير في عدد حالات الإنهاك المهني

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مظاهرة عمالية في باريس، في 27 أبريل/نيسان 2019.

أظهر مقياس للصحة النفسية للموظفين الفرنسيين تم الكشف عنه الأربعاء، أي عشية العودة التدريجية إلى المكاتب، ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإنهاك المهني. وقال رئيس شركة فرنسية كندية متخصصة في الوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية، إن "معدل الإنهاك المهني تضاعف في عام واحد".

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أظهر مقياس للصحة النفسية للموظفين الفرنسيين وضعته "أوبينيون واري" وأعلنت عنه الأربعاء ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإنهاك المهني عشية العودة التدريجية إلى المكاتب. ولا تزال الضائقة النفسية للموظفين في مستوى عال.

وأجريت الموجة السابعة من استطلاع "تأثير الأزمة الصحية على الصحة النفسية للموظفين" عبر الإنترنت في الفترة الممتدة من 30 نيسان/أبريل إلى 10 أيار/مايو 2021 على عيّنة تمثيلية من 20007 موظفين.

ولاحظ كريستوف نغوين، رئيس شركة "أمبرينت آومين" الفرنسية الكندية المتخصصة في الوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية، مثل الاكتئاب والانتحار، أن "معدل الإنهاك المهني تضاعف في عام واحد، إذ بلغ ذروته عند مليوني شخص يعانون من الإرهاق الشديد".

وأوضح أن الإنهاك المهني "أعلى بمقدار مرة ونصف مرة لدى المدراء" من غيرهم.

"نزع الصفة الإنسانية" عن "الأشخاص الذين يعملون مثل الروبوتات..."

وشرح نغوين أن هذا "الإنهاك المهني الحاد" يتمظهر في شكل من أشكال "نزع الصفة الإنسانية" عن "الأشخاص الذين يعملون مثل الروبوتات لحماية أنفسهم من عواطفهم" والذين "يمارسون الرقابة على أنفسهم" خشية التحدث عن ذلك.

وأشار إلى أن مؤشرات الحالة النفسية للموظفين "مقلقة للغاية"، إذ يعاني 44 في المئة منهم ضائقة نفسية، وهي حادة لدى 17 في المئة، بحسب الاستطلاع.

الفئة الأكثر عرضة للضائقة النفسية هي فئة المديرين

وبلغ معدل اكتئاب الموظفين الذي يتطلب علاجا 36 في المئة (بينهم 21 في المئة معرضون لخطر الاكتئاب الشديد)، في حين أن ثمة "خطر اكتئاب" لدى 56 في المئة من الموظفين في حالة البطالة الجزئية.

وأظهر الاستطلاع أن الفئة الأكثر عرضة للضائقة النفسية هي فئة المديرين، إذ يعانيها 52 في المئة منهم.

كذلك يعاني منها بدرجة كبيرة العاملون مِن بعد، إذ بلغت نسبة الضائقة النفسية لديهم 46 في المئة، فيما بلغت لدى زملائهم الذين يعملون حضوريا 40 في المئة.

لكن ثمانية من كل عشرة أبدوا رغبتهم في مواصلة العمل مِن بُعد من يوم إلى ثلاثة أيام في الأسبوع.

ورأى سبعة من كل عشرة موظفين أن العودة وجها لوجه "ضرورية لتماسك الفريق".

40 في المئة من الموظفين يعانون مشكلات في النوم

وبين الاستطلاع أن الصحة الجسدية للموظفين سجلت تدهورا بعد أكثر من عام من الأزمة الصحية، إذ أفاد 40 في المئة منهم بأنهم يعانون مشكلات في النوم، و37 في المئة يشعرون بآلام وتوترات في العضلات والعظام، في حين سجلت لدى 19 في المئة منهم مشاكل في الجهاز الهضمي.

فرانس24/ أ ف ب

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