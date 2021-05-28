فرنسا: إصابة شرطية بجروح خطيرة في اعتداء بسكين قرب نانت

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رجال الشرطة أثناء بحثهم عن المشبته به في تنفيذ اعتداء بسكين على شرطية في منطقة لا شابيل سور إيردر قرب نانت غرب فرنسا، 28 أيار/ مايو 2021.

أصيبت شرطية فرنسية تعمل في الحرس البلدي بجروح خطيرة بعد اعتداء أحد المارة عليها بسكين في منطقة قريبة من مدينة نانت غرب فرنسا. وقُتل المشتبه بعد إيقافه من قبل قوات الأمن والتي رافقها تبادل لإطلاق النار أصيب خلاله دركيان، على ما أفادت مصادر قريبة من الملف. وذكر نفس المصدر أن المشتبه به "كان متطرفا ويعاني من أمراض عقلية خطيرة".

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تعرضت شرطية تعمل في الحرس البلدي لاعتداء بالسكين صباح الجمعة في منطقة لا شابيل سور إيردر قرب نانت غرب فرنسا، على ما أفادت قوات الدرك. فيما أكدت مصادر قريبة من الملف مقتل المهاجم متأثرا بإصابته أثناء عملية إيقافه التي شهدت تبادلا لإطلاق النار مع قوات الأمن .

وأكدت قوات الدرك لوكالة الأنباء الفرنسية "تعرض الشرطية لاعتداء بالسكين"، فيما قال مصدر مطلع على المسألة إن "حياتها في خطر".

واعتقل المشتبه به بعد تبادل لإطلاق النار أصيب خلاله دركيان. وذكر مصدر قريب من الملف أن المشتبه به "كان متطرفا ويعاني من أمراض عقلية خطيرة".

وفي وقت سابق، انتشر ثمانون دركيا للبحث عن منفذ الهجوم، بدعم من مروحيتين وثلاث وحدات تساعدها كلاب بوليسية. وعهد بالتحقيق إلى قسم التحريات في مركز الدرك في نانت. وحذر الدرك في تغريدة "تفادوا القطاع والتزموا بتعليمات عناصر الدرك".

وذكر الدرك أنه تم نشر قوات لضمان أمن المدارس المجاورة. فيما أكد مسؤول بلدي لوكالة الأنباء الفرنسية "الأولاد محجوزون في مدارس المدينة".

فرانس24/ أ ف ب

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