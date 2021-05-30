محامي الفرنسي الموقوف في إيران يعلن أن موكله سيحاكم بتهمتي "التجسس والدعاية ضد النظام"

صورة غير مؤرخة تم الحصول عليها على حساب تويتر لسعيد دهقان، المحامي الإيراني عن المواطن الفرنسي بنجامان بريير الذي تم اعتقاله بتهمة "التجسس" في إيران في مايو 2020.

سيحاكم الفرنسي بنجامان بريير الذي أوقف في إيران منذ مايو/أيار 2020، بتهمتي "التجسس والدعاية ضد النظام" السياسي في الجمهورية الإسلامية، حسبما أعلن محاميه سعيد دهقان الأحد. ويواجه بريير البالغ 36 عاما في حال إدانته بالتجسس، عقوبة تصل إلى حد الإعدام بموجب القوانين الإيرانية.

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قال محامي الفرنسي بنجامان بريير الذي أوقف في إيران منذ مايو/أيار 2020، الأحد إن موكله سيحاكم بتهمتي "التجسس والدعاية ضد النظام" السياسي في الجمهورية الإسلامية.

وبموجب القوانين الإيرانية، فإن الشخص الذي تتم إدانته بتهمة التجسس، يواجه عقوبة تصل إلى الإعدام، في حين أن عقوبة المدان بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة.

وفي نفس الشأن، قال المحامي سعيد دهقان إنه وفي ختام التحقيق، أكدت النيابة العامة الملاحقات، وأوضح أن "المدعي العام يعد بيان الاتهام وسيرسله إلى المحكمة الثورية لمواصلة الإجراءات القضائية".

قرار مجرميتِ #بنجامين_برير در مورد دو اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام صادر شد.



در مورد دو‌ اتهام دیگر تحت عناوین افسادفی‌الارض و شرب‌خمر، قرار منع تعقیب صادر شد.



تصمیم قضایی دادسرای مشهد، در سالگرد بازداشت موقت بنجامین و بیش از ۲ماه بعد از اخذ آخرین دفاع، ابلاغ شد.



منتظر دادگاه https://t.co/JFOqmobAsb — Saeid Dehghan (@vakilroaya) May 30, 2021

وأودع بريير سجن وكيل آباد في مشهد بشمال شرق إيران. وصدر إعلان إحالته على المحاكمة بعد أيام من نشر شقيقته بلاندين بريير رسالة مفتوحة في مجلة "لو بوان" ناشدت فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل من أجل إطلاق سراح شقيقها الثلاثيني المسجون "دون أساس" والذي أصبح على حد قولها "أداة مفاوضات تتخطاه".

"تهمتان أخريان لم يثبتهما التحقيق"

هذا، وأفاد دهقان أن بريير كان يواجه تهمتين أخريين لم يثبتهما التحقيق، هما "الإفساد في الأرض"، إحدى أخطر التهم في الجمهورية الإسلامية ويعاقب عليها بالإعدام، واستهلاك الكحول الذي يُعاقب بالجلد.

وفي وقت سابق، أوضح المحامي دهقان أن بريير المولود في يونيو/حزيران 1985، قد اتهم بالتجسس لالتقاطه "صورا لمناطق محظورة" في حين أن تهمة الدعاية ضد النظام تعود إلى "طرحه سؤالا (عبر مواقع التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا الحجاب ‘إلزامي’ في الجمهورية الإسلامية، فيما أنه ‘اختياري’ في دول مسلمة أخرى".

من جهتها، نددت شقيقته بالاتهامات "الباطلة" في حقه، مؤكدة لوسائل إعلام فرنسية أنه كان سائحا وأن إيران كانت المحطة الأخيرة من رحلة في عربة تخييم بدأها من فرنسا عام 2018 وزار خلالها الدول الإسكندنافية.

فرانس24/ أ ف ب

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