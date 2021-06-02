فرنسا تتيح التطعيم ضد فيروس كورونا للذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة ابتداء من منتصف يونيو

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة لمدينة سان كريك لابوبي يوم 2 حزيران/ يونيو 2021.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة لمدينة سان كريك لابوبي يوم 2 حزيران/ يونيو 2021. © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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اعتبارا من 15 حزيران/ يونيو، ستفتح فرنسا التلقيح ضد فيروس كورونا للذين تترواح أعمارهم بين 12 و18 عاما، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في خطوة جديدة ضمن حملة التطعيم التي توسعت على مراحل منذ انطلاقها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 

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في خطوة إضافية لتوسيع دائرة عمليات التطعيم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء فتح باب التلقيح ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تترواح أعمارهم بين 12 و18 سنة بداية من 15 حزيران/يونيو.

وعبر الرئيس الفرنسي عن سعادته بتطعيم نحو خمسين بالمائة من البالغين الفرنسيين بجرعة واحدة على الأقل ما يمثل "تقدما حقيقيا" في حملة التلقيح.

كما تحدث ماكرون عن إمكانية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة وقال إن ذلك سيتم حسب الوضع في كل منطقة من البلاد.

فرانس24

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