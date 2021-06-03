إنذار كاذب بوجود متفجرات على متن طائرة فرنسية حطت في باريس قادمة من العاصمة التشادية

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طائرات إير فرانس متوقفة على مدارج مطار رواسي شارل ديغول الفرنسي، شمال باريس، 7 أغسطس/ آب 2018.
طائرات إير فرانس متوقفة على مدارج مطار رواسي شارل ديغول الفرنسي، شمال باريس، 7 أغسطس/ آب 2018. © أ ف ب / أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أنه لم يتم العثور على أي متفجرات بعد اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس. وأكد دارمنان أن الطائرة هبطت في مطار "رواسي" دون مشاكل تذكر.

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كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أن السلطات الفرنسية لم تعثر على عبوة ناسفة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.

وكتب الوزير الفرنسي تغريدة على تويتر يؤكد فيها عد وجود مفتجرات على متن الطائرة وأعلن نهاية تدخل السلطات.

وكان دارمانان قد قال في تغريدة سابقة إن السلطات تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن الطائرة هبطت في مطار رواسي في باريس دون أي مشكلات، وتم عزلها.

وأفاد مصدر في المطار أن رجلا تمكن خلال الرحلة من ضبط تردد الراديو وبث تهديدا بوجود قنبلة.

وأضاف المصدر أن "الطيار أبلغ الشركة ورافقت الطائرة (مقاتلة) رافال إلى رواسي". ولفت إلى أن الطائرة "هبطت في موقع خاص بالمطار لهذا النوع من الأحداث".

 

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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