إنذار كاذب بوجود متفجرات على متن طائرة فرنسية حطت في باريس قادمة من العاصمة التشادية

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طائرات إير فرانس متوقفة على مدارج مطار رواسي شارل ديغول الفرنسي، شمال باريس، 7 أغسطس/ آب 2018.

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أنه لم يتم العثور على أي متفجرات بعد اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس. وأكد دارمنان أن الطائرة هبطت في مطار "رواسي" دون مشاكل تذكر.

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كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أن السلطات الفرنسية لم تعثر على عبوة ناسفة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.

وكتب الوزير الفرنسي تغريدة على تويتر يؤكد فيها عد وجود مفتجرات على متن الطائرة وأعلن نهاية تدخل السلطات.

Fin d’intervention, aucun engin explosif n’a été trouvé à bord de l’avion Air France Ndjamena-Paris.

Merci à l’ensemble des services mobilisés. https://t.co/UU72nC3Hv1 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 3, 2021

وكان دارمانان قد قال في تغريدة سابقة إن السلطات تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن الطائرة هبطت في مطار رواسي في باريس دون أي مشكلات، وتم عزلها.

A la demande du Premier ministre, la cellule interministérielle de crise a été ouverte, à la suite d’une suspicion de présence à bord d’un engin explosif sur un vol Air France Ndjamena - Paris.

L’avion s’est posé à l’aéroport de Roissy sans incident et a été isolé. pic.twitter.com/dhDwpFubb9 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 3, 2021

وأفاد مصدر في المطار أن رجلا تمكن خلال الرحلة من ضبط تردد الراديو وبث تهديدا بوجود قنبلة.

وأضاف المصدر أن "الطيار أبلغ الشركة ورافقت الطائرة (مقاتلة) رافال إلى رواسي". ولفت إلى أن الطائرة "هبطت في موقع خاص بالمطار لهذا النوع من الأحداث".

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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