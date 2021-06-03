ريبورتاج: كيف تتدرب القوات الفرنسية الخاصة على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل؟

فرانس24 تابعت تدريبات القوات الخاصة الفرنسية التي تشارك في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

باتت القوات الخاصة الفرنسية رأس حربة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وسمحت هذه القوات، التي تشارك في عملية "برخان" الفرنسية في المنطقة لقناة فرانس24 بتصوير تدريباتها. وتبدأ العملية على متن طائرة تابعة للقوات الجوية تحمل عناصر من الكوماندوس يشرف عليهم جنرال من مركز العمليات ويتولى التحقق من جدواها والحد من المخاطر على جميع عناصرها قبل أن تنزل القوات على الأرض لتنفيذ المهمة. تقرير: أرمال شاريي وكريم حقيقي وخديجة حديد.