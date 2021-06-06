وزير الخارجية التركي في زيارة إلى فرنسا بعد أشهر من التوتر بين البلدين على خلفية عدة ملفات

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وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في الدوحة في 11 آذار/مارس 2021 بعد لقاء ثلاثي مع نظيريه القطري والروسي.

يبدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأحد زيارة إلى باريس، سيلتقي بموجبها نظيره الفرنسي جان إيف لودريان لبحث "العلاقات الثنائية" والقضايا "الإقليمية والدولية". وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول تركي رفيع إلى العاصمة الفرنسية بعد شهور من التوتر. وتسعى أنقرة إلى تحسين علاقاتها مع الشركاء الغربيين جراء ما تعرضت له من أضرار نتيجة الخلافات حول ملفات متعددة.

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يقوم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بزيارة إلى فرنسا الأحد هي الأولى لمسؤول رفيع من هذا البلد بعد أشهر من التوتر بين البلدين، في وقت تسعى فيه أنقرة إلى تحسين علاقاتها مع باريس.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أن الوزير سيلتقي خلال زيارته الأحد والاثنين نظيره الفرنسي جان إيف لودريان لبحث "العلاقات الثنائية وكذلك بين تركيا والاتحاد الأوروبي" والقضايا "الإقليمية والدولية".

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه أنقرة لتحسين علاقاتها مع باريس بعد أشهر من التوتر بين البلدين حول عدد من القضايا مثل ليبيا وسوريا وشرق المتوسط ومهاجمة باريس للنفوذ التركي على الإسلام في فرنسا.

عودة على الخلافات الفرنسية التركية 03:46

وشكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بـ"الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهما إياه بـ"معاداة الإسلام" بسبب تمسكه بمبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد وبخطابه ضد "الانفصالية" الإسلامية في فرنسا. وفي دليل على تخفيف حدة التوتر، أجرى الرئيسان في آذار/مارس لقاء عبر الفيديو.

وتكثف أنقرة تحركاتها تجاه حلفائها الغربيين والإقليميين منذ بداية العام للخروج من عزلتها المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

فرانس24/ أ ف ب

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