ريبورتاج: عودة تدريجية للملاحة الجوية في المطارات الفرنسية وأمل بتعويض خسائر الجائحة

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تعود حركة الملاحة الجوية في بعض مطارات العالم إلى طبيعتها تدريجيا، وقد اختار بعض المسافرين بالمطارات الفرنسية جمع كافة بياناتهم على تطبيق "الجميع ضد الكوفيد" ربحا للوقت وتفاديا لإضاعتها. وقد انتظرت شركات الطيران لأشهر طويلة رفع القيود على السفر لاستئناف أنشطتها التجارية. ومع تفعيل "جواز السفر الصحي" أصبح السفر ممكنا لعدد من الوجهات. تدريجيا، تعود الحياة إلى طبيعتها في المطارات، فيما تعول شركات الطيران العالمية على موسم الصيف لتعويض خسائرها الكبيرة جراء جائحة كورونا.