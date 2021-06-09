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فرنسا تبدأ مرحلة جديدة من خطة رفع القيود المفروضة لمكافحة وباء فيروس كورونا

مطعم "لو تران بلو" الشهير في "غار دو ليون" في باريس. 8 يونيو/حزيران 2021. © رويترز

بعدما تحولت الأرصفة في فرنسا إلى شرفات للمطاعم بسبب الإجراءات الوقائية المتعلقة بوباء كوفيد-19، بات بإمكان الزبائن منذ الأربعاء تناول الطعام في قاعاتها الداخلية، بشرط اتباع التعليمات الصحية المحددة. لكن وبعد أشهر من الإقفال والاعتماد على خدمة التوصيل، يجد عديد من الطهاة صعوبة في تحضير أطباقهم المعتادة. إلى جانب ذلك، سيتم تأخير حظر التجول الليلي ساعتين أي بدءا من الـ11، ويسمح تخفيف القيود أيضا بالعودة إلى قاعات الرياضة، فيما بات بإمكان المسارح والمتاحف ودور السينما مضاعفة عدد زوارها.