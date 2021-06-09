فرنسا: هل سيتمكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف من الفوز لأول مرة برئاسة مجلس في الانتخابات الإقليمية؟

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تييري مارياني مرشح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الإقليمية. استطلاع للرأي يتوقع فوزه بالانتخابات الإقليمية في منطقة "ألب كوت دازور" في الجولة الثانية في 27 يونيو/حزيران 2021

باتت حظوظ حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا مرتفعة للفوز في الانتخابات الإقليمية التي ستنظم في 20 و27 من شهر يونيو/حزيران حسب استطلاع للرأي. حزب مارين لوبان قد يتمكن من "الاستيلاء" على منطقة "ألب كوت دازور" (جنوب شرق) التي تقع الآن تحت سيطرة اليمين المعتدل. وفي حال تحقق ذلك، فستكون المرة الأولى في الجمهورية الخامسة التي يترأس فيها حزب يميني متطرف مجلس إقليمي في فرنسا.

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كشف استطلاع للرأي أجراه معهد إبسوس/سوبرا لصالح إذاعة وتلفزيون فرنسا تقدم قائمة تييري مارياني من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في منطقة "ألب كوت دازور" (جنوب شرق فرنسا) في الدورتين الأولى والثانية للانتخابات الإقليمية التي ستجرى في 20 و27 من شهر يونيو/حزيران.

وبيّن نفس الاستطلاع أن القائمة التي يرأسها وزير المواصلات السابق (2010 و2012) في حكومة فرانسوا فيون ستفوز في جميع الحالات، سواء انحصر الصراع في الجولة الثانية بين حزبين أو بين ثلاثة أحزاب.

كما أظهر أيضا أن "التجمع الوطني" لمارين لوبان سيحصد 41 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى ليتصدر بذلك الطليعة أمام منافسه المباشر حزب "الجمهوريون" (يمين وسط) بـ34 بالمئة والذي يقوده رونو مزولييه الذي يحظى بمساندة من قبل الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" وحزب "وحدة الديمقراطيين المستقلين" فضلا عن حزب "الحركة الديمقراطية " الذي يتزعمه وزير التربية السابق فرانسوا بايرو.

اليسار في المرتبة الثالثة

أما المرتبة الثالثة، فستكون من نصيب قائمة اليسار بقيادة المرشح جون لوران فليزيا الذي سيحصل وفق الاستطلاع على 15 بالمئة من الأصوات.

ويذكر أن هذا المرشح استفاد من دعم الحزبين الاشتراكي والشيوعي إضافة إلى حزب صغير يدعى "الجيل". أما المرتبة الرابعة فستعود إلى جان مارك غوفرناتوري من حزب "البيئة" بـ3 بالمئة من الأصوات فقط.

وفي حال تحولت هذه الاحتمالات إلى حقيقة مساء الأحد 27 يونيو/حزيران، فهذا سيكون بمثابة زلزال سياسي صغير يضرب منطقة "ألب كوت دازور" باعتبار أنه ستكون المرة الأولى في الجمهورية الخامسة التي يصل فيها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى رئاسة مجلس إقليمي في فرنسا، علما أن منطقة "ألب كوت دازور" تضم عددا كبيرا من مناصري الحزب.

هذا، وأوضح نفس الاستطلاع أن 85 بالمئة من الذين سيصوتون لصالح مرشح حزب اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية لن يغيروا اختيارهم. بل سيصوتون لصالح نفس المرشح في الجولة الثانية.

في الجهة المقابلة، 69 بالمئة من الذين سيصوتون لصالح القائمة المشتركة التي تضم "الجمهوريون" و"الجمهورية إلى الأمام" وحزبين آخرين متأكدين بأنهم لن يبدلوا تصويتهم.

تييري مارياني شخصية معروفة ومثيرة للجدل

وفي حال بقيت ثلاثة أحزاب متنافسة، فقائمة تييري مارياني ستحصل على 43 بالمئة من الأصوات مقابل 36 بالمئة لصالح قائمة رونو مزولييه و21 بالمئة لصالح قائمة جون لوران فليزيا المساند من قبل أحزاب اليسار.

لكن في حال قررت قائمة اليسار الانسحاب من الانتخابات في الجولة الثانية، فهذا سيعطي الفوز لصالح حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بـ51 بالمئة من الأصوات مقابل 49 بالمئة لصالح القائمة التي تضم الحزب الحاكم و"الجمهوريون" وحزبي "وحدة الديمقراطيين المستقلين" وحزب "الحركة الديمقراطية" لبايرو.

ويحتل الملف الأمني طليعة اهتمامات الناخبين (49 بالمئة) في هذه المنطقة. وهذا ربما هو الشيء الذي جعلهم ينوون التصويت بكثافة لصالح حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي جعل من الملف الأمني أولويات حملته الانتخابية ووعد بتوفير كل الإمكانيات للقضاء على هذا المشكل.

يليه بعد ذلك ملف الهجرة (37 بالمئة) وهو ملف يحظى بشكل تقليدي باهتمام بالغ من قبل نفس الحزب. فيما جاء ملف البطالة في المرتبة الثالثة (22 بالمئة).

ويعد تييري مارياني من بين الوجوه البارزة في المشهد السياسي الفرنسي. انخرط للمرة الأولى في حزب "التجمع من أجل الجمهورية" الذي أسسه الرئيس الراحل جاك شيراك، فيما تقلد مناصب وزارية عديدة كوزير النقل بين عام 2010 و2012 في حكومة فرانسوا فيون فضلا عن انتخابه عدة مرات نائبا في الجمعية الوطنية باسم حزب "الجمهوريون".

لكن في العام 2019 غير انتمائه السياسي والتحق بحزب "التجمع الوطني" لمارين لوبان حيث انتخب نائبا في البرلمان الأوروبي في نفس السنة.

حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في "صحة جيدة"

يعرف مارياني بتطرفه السياسي وبمساندته لبعض الأنظمة الدكتاتورية في العالم، إضافة إلى دعمه غير المشروط للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وإلى ذلك، أظهر نفس الاستطلاع أن هناك إمكانية أن يفوز حزب مارين لوبان بمجالس إقليمية أخرى وهذا على ضوء النتائج المرتفعة التي قد يتحصل عليها في الدورتين حسب الاستطلاع.

ففي منطقة "الشرق الكبير" هناك احتمال أن يتصدر حزب "التجمع الوطني" نتائج الانتخابات في حال انحصرت انتخابات الجولة الثانية بين أربعة أحزاب.

نفس الشيء بالنسبة لمنطقة "أكيتان الجديدة" (جنوب غرب فرنسا). فنتائج استطلاع الرأي تشير إلى احتلال ممثلة حزب "التجمع الوطني" إدويج دياز المرتبة الأولى بـ27 بالمئة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية. لكن منافسها الاشتراكي آلان روسيه قد سيتصدر النتائج في الدورة الثانية بـ36 بالمئة من الأصوات بفضل تحالفه مع أحزاب أخرى من اليسار واليمين الجمهوري.

فرانس24

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