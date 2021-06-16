الانتخابات الإقليمية الفرنسية 2021: فرصة لحزب "فرنسا الأبية" لمد يد العون لتيار اليسار؟

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لم يرشح حزب "فرنسا الأبية" الذي يتزعمه جان لوك ميلنشون في الانتخابات الإقليمية التي ستنظم في 20 و27 من شهر يونيو/حزيران الجاري سوى أربع قوائم انتخابية. أما في المناطق المتبقية، فلقد اختار اتباع سياسة التحالفات المتغيرة مع أحزاب اليسار رغم انتقاده لحزب الخضر و"أوروبا-البيئة".

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لم يكف حزب "فرنسا الأبية" عن توجيه انتقادات متكررة لحزب الخضر و"أوروبا-البيئة" رغم محاولاته في نفس الوقت بناء تحالفات عديدة مع تيار اليسار تحسبا لخوض الانتخابات الإقليمية الفرنسية المقبلة. فجان لوك ميلنشون هاجم مسؤولي حزب الخضر ووصفهم بـ"الكذابين والمنافقين والمزيفين" واتهمهم بـ"التآمر" ضد حزبه بهدف إضعافه في هذا السباق.

وكتب ميلنشون في تغريدة على حسابه على توتير في 12 مايو/أيار الماضي "في منطقة "بروفونس ألب كوت دازور" (جنوب شرق فرنسا) قام حزب الخضر باستبعاد حزب "فرنسا الأبية" من الاتفاقيات الانتخابية. لكن رغم ذلك يانيك جادو (زعيم حزب الخضر) وإيريك بيول (رئيس بلدية غرونوبل) يقولان بأنني أتصرف بشكل عنيف في النقاشات والحوارات".

ويقصد جان لوك ميلنشون في حديثه عملية إقصاء مرشحة حزب "فرنسا الأبية" في منطقة "ألب كوت دازرو" من القائمة الانتخابية التي يقودها مرشح الخضر جان لوران فليزيا والتي تضم أحزاب سياسية يسارية عديدة، كحزب الخضر والبيئة والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي.

"النفاق وازدواجية الخطابات"

وإضافة إلى إقصاء مرشحة "فرنسا الأبية" من هذا التحالف اليساري، انتقد أيضا ميلنشون الخلافات التي ظهرت بين أحزاب اليسار في منطقة "هو دو فرانس" شمال شرق فرنسا. ما جعله مع مسؤولين آخرين من حزبه يوجهون انتقادات شديدة اللهجة لحزب الخضر واصفا إياه بـ"الطائفي".

وكتب حزب "فرنسا الأبية" في بيان نشر في 6 مايو/أيار الماضي "انتهت الفكاهة في منطقة "بروفونس ألب كوت دازور. لا نريد إشراك حزب "فرنسا الأبية". هكذا تحدث المسؤول الوطني في حزب الخضر والمكلف بالانتخابات. هذا الأخير استطاع أيضا أن يقنع مسؤولي الحزب الاشتراكي والشيوعي بالتحالف بينهما من أجل إقصائنا. "فرنسا الأبية" والتاريخ سيسجلان بأن أحزاب اليسار والخضر وقعوا على ميثاق طائفي معاد لنا".

كما انتقد حزب ميلنشون "النفاق وازدواجية خطاب" أحزاب اليسار التي لا تسعى حسب رأيه سوى إلى فرض الهيمنة السياسية والاستحواذ على المناصب".

بناء تحالفات مع اليسار

ويذكر أن غالبا ما يتم اتهام جان لوك ميلنشون بغلق باب الحوار والتحالفات مع أحزاب اليسار. لكن هذه المرة العكس هو الذي وقع حيث لم يكف ممثل منطقة "بوش دي رون" في الجمعية الوطنية الفرنسية من مد يده لليسار في جميع المناطق الفرنسية بمناسبة الانتخابات الإقليمية. وعبر هذا التصرف، يريد ميلنشون ألا يظهر بوجه الرجل السياسي الذي يثير الانقسامات في صفوف اليسار.

خلال الانتخابات الأوروبية في 2019، فضل حزب "فرنسا الأبية" خوض غمار هذه الانتخابات بشكل فردي. لكن في السنة التالية، أي خلال الانتخابات المحلية، قرر دعم قوائم انتخابية تضم مواطنين عاديين ومستقلين وبنى تحالفات سياسية معهم.

وعدا منطقة "هو دو فرانس" حيث استطاعت جميع أحزاب اليسار مساندة المرشحة كريمة ديلي، فحزب "فرنسا الأبية" تحالف مع الحزب الشيوعي لمساندة المرشحين الشيوعيين في منطقتي "أوفيرن رون ألب" و"نورماندي".

كما ساند أيضا في منطقة "إيل دو فرانس" المرشحة كليمونتين أوتان. أما في منطقة "غران إست" (شرق فرنسا) فلقد تحالف مع حزب "الجيل" دعما للمرشحة والوزيرة السابقة في عهد فرانسوا هولاند أوريلي فليبيتي.

وشرح النائب إيريك كوكريل من حزب "فرنسا الأبية" لجريدة "لوموند" هذه التحالفات قائلا "حاولنا أن نكون إيجابيين بقدر الإمكان. في كل مرة وجدنا تحالفات سياسية تدافع عن أشياء إيجابية، فضلنا اتباع استراتيجية الوحدة وجمع الشمل".

دور حاسم في الجولة الثانية

وجدير بالذكر أن الاستراتيجية التي اتبعها حزب "فرنسا الأبية" والتي ترتكز بشكل أساسي على التحاور مع جميع أحزاب اليسار جعلته يفرض نفسه في النقاش فضلا أنه سيلعب دورا بارزا خلال الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية في 27 من الشهر الجاري.

ورغم الانتقادات والحرب الكلامية التي اندلعت بين هذا الحزب والخضر، إلا أن هناك حظوظ كبيرة أن يفتح الحزبان صفحة جديدة من العلاقات قبل الجولة الثانية من الانتخابات خاصة في منطقة "أوفرني سور أون" و"إيل دو فرانس".

والدليل على ذلك هو تصريح مرشحة حزب "فرنسا الأبية" كليمونتين أوتان في منطقة "إيل دو فرانس" والتي قالت "ساعدوني لكي أتصدر النتائج في الجولة الأولى وبعد ذلك يمكنكم الاعتماد على دعمي وعلى رغبتي في توحيد كل قوى اليسار".

هذه التحالفات المتنوعة قد تمكن "فرنسا الأبية" من تفادي الخسارة في الانتخابات الإقليمية، كتلك التي عرفتها خلال الانتخابات الأوروبية حيث حصلت على 6.31 بالمئة من الأصوات فضلا عن أنها تشكل فرصة سانحة للفوز ببعض المقاعد في المجالس الإقليمية المقبلة.

كما تشكل أيضا هذه الانتخابات فرصة للجيل الجديد في حزب "فرنسا الأبية" بتنمية قدراته السياسية واكتساب الخبرة. على غرار المرشح بيير إيف كدالان (28 عاما) الذي يخوض غمار السباق في منطقة "لابروتاني" (غرب فرنسا) بعد أن شارك في موعدين انتخابيين سابقين، وهما الانتخابات التشريعية في 2017 والمحلية في 2020.

نفس الشيء بالنسبة لكليمنس غيتيه التي كانت مكلفة بتنسيق البرنامج الانتخابي لجان لوك ميلنشون في الانتخابات الرئاسية في 2017 والتي رشحت نفسها للفوز بمنطقة "نوفيل أكيتان" في تجربة هي الأولى من نوعها.

رومان بروني/ طاهر هاني

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