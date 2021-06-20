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مجالس المقاطعات والأقاليم الفرنسية.. ما هي وما دورها؟

صورة توضيحية عن الانتخابات الإقليمية في فرنسا © أ ف ب/أرشيف

يبلغ عدد مجالس المقاطعات في فرنسا 95 ورغم اختصاصاتها الواسعة قلة من يعرفون مهامها. ومن وظائفها العمل الاجتماعي قبل كل شيء فهو يمثل نحو 60 بالمئة من ميزانياتها، لإدارة مخططات المساعدة كإعانات البطالة والمدارس الإعدادية وصيانة الطرق، والثقافة كتمويل المكتبات والمتاحف. بدورها، تتمتع الأقاليم بصلاحيات واسعة حيث يوجد في فرنسا 17 إقليما، ومن اختصاصاتها دعم التنمية وتحديد التوجهات الرئيسية للمساعدات: النقل والثانويات والتدريب المهني والتخطيط الإقليمي، كما تدير جزءا من الأموال الأوروبية المخصصة لفرنسا.