فرنسا: ما السبيل لدفع الناخبين إلى التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية؟

احتدم النقاش في فرنسا حول سبل دفع المسجلين على القوائم الانتخابية، لاسيما الشباب منهم، للمشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية المقرر إجراؤها الأحد، وذلك بعد أن بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الأولى مستوى قياسيا ( 66,72 في المئة).

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تستعد فرنسا للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الأحد، وسط تساؤلات عن مدى إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع. فقد سجلت الدورة الأولى التي جرت في 20 يونيو/حزيران نسبة امتناع قياسية بلغت 66,72 في المئة حسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية الثلاثاء. ففي مدينة روبيه الواقعة قرب ليل، شمالي البلاد، عزف ما لا يقل عن 84 في المئة عن التصويت. وكانت أعلى نسبة امتناع سجلتها البلاد في السابق بلغت 53,67 في المئة وذلك خلال انتخابات 2010 الإقليمية.

وغداة هذه الدورة الأولى "الكارثية" بالنسبة إلى الديمقراطية بحسب العديد من المحللين، سارعت الطبقة السياسية بمختلف أطيافها وتوجهاتها إلى دق ناقوس الخطر، فيما ألمحت المعارضة إلى أن التستر وراء جائحة فيروس كورونا لتفسير ما حدث لا يجدي. وشابت الدورة الأولى مشاكل في إيصال الوثائق الانتخابية إلى بعض المناطق، فضلا عن تزامن موعد الاستحقاق الانتخابي مع رفع قيود الوقاية من تفشي الفيروس (وآخرها كانت رفع حظر التجول الليلي بعد ثمانية أشهر من فرضه).

وما زاد من حدة التساؤلات والانتقادات أن غالبية الدول الأوروبية، عدا البرتغال (حيث سجلت نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة في يناير/كانون الثاني أقل من 40 في المئة)، نظمت انتخابات خلال الوباء من دون تسجيل نسب امتناع كبيرة. ففي هولندا على سبيل المثال، زادت نسبة المشاركة في الانتخابات الإقليمية في شهر مارس/آذار عن 80 في المئة. لكنها، خلافا لفرنسا، أتاحت التصويت عن بعد للمسنين البالغين فوق 70 عاما وجرى التصويت على مدار ثلاثة أيام.

ألمانيا أجازت التصويت عن بعد منذ 1957

وفي ألمانيا، بلغت نسبة التصويت في الانتخابات بإقليم ساكس في 6 يونيو/حزيران 60 في المئة، مع العلم أن وزن وأهمية الأقاليم في البلاد كبيران جدا، ولا يمكن مقارنتهما بفرنسا.

وقد اعتمدت ألمانيا نظام التصويت عن بعد، كخطوة تكميلية للتصويت في مراكز الاقتراع، منذ عام 1957 من دون أن تقع حالات تزوير. وقال المحلل السياسي إيرنست ستيتر، وهو المستشار الخاص لرئيس مؤسسة جان جوريس في الشأن الأوروبي، إن هذا النظام بات متجذرا في ألمانيا ولا أحد يشكك فيه.

وكانت فرنسا أيضا تعمل بنظام التصويت عن بعد، لتلغيه في 1975 بحجة الحفاظ على سرية الاقتراع. واعتبر وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان في مقالة نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أن "صندوق الاقتراع وحده سمح بضمان المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات".

فهل بإمكان نظام التصويت عن بعد، مثل ما هو الحال في ألمانيا، دفع الناخبين الفرنسيين إلى المشاركة أكثر في الاقتراع؟ بالنسبة إلى إيرنست ستيتر، المشكلة ليست في طريقة التصويت لكن في العرض السياسي المتاح للناخبين ونظرة هؤلاء إلى النظام الديمقراطي بحد ذاته، فضلا عن قضية الزعامة السياسة في البلاد.

إستونيا، المثل الأسمى؟

وتشكل إستونيا مثلا قد يقتدى به إذ إنها تعتمد كثيرا على التصويت الإلكتروني. وكانت عدة أصوات طالبت باللجوء إلى الانترنت خلال الانتخابات المحلية في يونيو/حزيران 2020 والتي جرت وسط اشتداد أزمة فيروس كورونا.

ولا يخف عدة مسؤولين مقربين من الحزب الحاكم في فرنسا رغبتهم في اعتماد التصويت الإلكتروني في انتخابات الرئاسة المقررة في 10 و24 أبريل/نيسان 2022. وحتى الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون دافع في برنامجه الانتخابي لرئاسيات 2017 عن فكرة "تصويت إلكتروني من شأنه توسيع نطاق المشاركة وتقليص كلفة الاقتراع وتلميع صورة الممارسة السياسية".

لكن معسكر المعارضين للتصويت الإلكتروني تعزز نظرا لارتفاع حالات الهجمات الإلكترونية المشوشة على الانتخابات، فضلا عن خطر التدخلات الخارجية في شأن الأنظمة الديمقراطية.

وقد تأكدت التهديدات في بعض الدول خلال العامين الماضيين، ما جعل دول الاتحاد الأوروبي غير مرتاحة أمام هذا الخيار. ففي النرويج، اضطرت السلطات في 2014 إلى التخلي عن التصويت الرقمي بعد التأكد من أن بعض الناخبين صوتوا مرتين. أما في سويسرا، فبات التصويت الإلكتروني ممنوعا منذ عام 2019.

وبالتالي، ظلت إستونيا البلد الأوروبي الوحيد الذي يعتمد التصويت الإلكتروني، كنظام تكميلي للتصويت في صناديق الاقتراع. وشرعت الحكومة في مطلع الألفية الجديدة في التأسيس لإطار قانوني قوي ونظام تعرف إلكتروني موثوق فيه، زيادة على تطوير شبكة الإنترنت في مختلف المناطق وتنظيم حملات تدريب لسكانها البالغ عددهم مليونا و300 ألفا. ونتيجة لهذه العوامل، ظلت نسب التصويت في ارتفاع مستمر حيث بلغت في انتخابات 2019 البرلمانية نحو 44 في المئة.

في بلجيكا، التصويت إجباري

في فرنسا، ما إن بدأ الحديث عن معضلة الامتناع عن التصويت حتى اتجهت الأنظار إلى الجارة بلجيكا حيث التصويت إجباري منذ العام 1893. ويتعرض الممتنعون عن التصويت في هذا البلد إلى عقوبات مالية قد تصل إلى 80 يورو، أو حتى 200 يورو في حال تكررت المخالفة. وهذا ما جعل نسبة المشاركة في الانتخابات مثالية.

ويفرض القانون في اليونان أيضا إجبارية التصويت على كل المواطنين، إلا أن العقوبات في حال المخالفة ليست مالية لكن إدارية. أما في لوكسمبورغ، فالعقوبات قد تصل إلى ألف يورو في حال تكررت مخالفة عدم التصويت.

وكان زعيم حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) جان لوك ميلنشون اقترح في 2017 فرض التصويت على كل المواطنين فوق 16 عاما، لكن السلطات الفرنسية رفضت الطلب رغم أن الفكرة قد طرحت مجددا خلال "النقاش الوطني الكبير" الذي نظمه الرئيس ماكرون في ربيع 2019 في أشد أزمة "السترات الصفراء" ونالت تأييد 57 في المئة من المصوتين.

وتتخوف الأحزاب التقليدية في فرنسا من أن تكون "الأطراف المتشددة" المستفيدة الكبرى من التصويت الإجباري، وهو ما أكده الأستاذ في القانون العام بجامعة ليل (شمال) جيل تولومند في تصريح لصحيفة "لوموند" إذ قال "إذا أجبرت الناس على التصويت، وهم لا يريدون ذلك، فقد يصوتون ضد النظام القائم ولفائدة الأطراف المتشددة".

وتشير الأرقام المسجلة في السنوات الأخيرة ببعض البلدان الأوروبية إلى أن التصويت الإجباري من شأنه أن يتسبب في تراجع نسب المشاركة. ففي بلغاريا، فرضت السلطات هذا الإجراء في 2016 بهدف دفع المواطنين للتصويت إلا أن نسبة الذين أدلوا بأصواتهم لم تتعد 50 في المئة.

وأمام هذه المعطيات، تراجعت دول أخرى عن التصويت الإجباري، وفي مقدمتها إيطاليا في عام 1993 وقبرص في 2017.

غريغوار سوفاج وعلاوة مزياني

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