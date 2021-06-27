الانتخابات الإقليمية الفرنسية: اليمين المتطرف يسجل انتكاسة واليمين يظفر بعدة مناطق وسط نسبة امتناع قياسية

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مركز اقتراع فارغ خلال الجولة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية في لو باي أون فالان، فرنسا، 27 يونيو/ حزيران 2021

فشل اليمين المتطرف في الحصول على أي إقليم إثر الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية التي أجريت الأحد، وفق التقديرات الأولية. وأكدت الاستطلاعات بعد إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء (السادسة بتوقيت غرينتش) صعود نجم اليمين في عدة مناطق أبرزها المنطقة الباريسية و"أو دو فرانس" بشمال البلاد وبروفانس-ألب كوت دازور (جنوب شرق). من جهته، أبدى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "خيبة أمله" إثر ظهور النتائج الأولية للانتخابات التي غلب عليها العزوف غير المسبوق عن التصويت، حيث سجلت نسبة المشاركة عند الخامسة بعد الظهر 27,89 بالمئة.

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أظهرت التقديرات الأولية لنتائج الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية التي أجريت الأحد إخفاق اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان في الفوز بأي منطقة.

وأشارت التقديرات الأولية إلى تقدم مرشح اليمين رونو موزولييه على مرشح حزب "التجمع الوطني" تييري مارياني في منطقة بروفانس-الب كوت دازور (جنوب شرق)، وهي الوحيدة التي كان اليمين المتطرف مؤهلا للفوز بها لدعم مزاعم لوبان بأنها مؤهلة لتولي السلطة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

الانتخابات الإقليمية الفرنسية © فرانس24

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيفوب حصول اليمين المتطرف على 44.2 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات في بروفانس ألب كوت دازور مقابل 55.8 بالمئة لتيار المحافظين. وأظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة أوبينيان واي أن اليمين المتطرف حصل على 45 بالمئة من الأصوات مقابل 55 بالمئة لمنافسيه.

صعود يمين الوسط برئاسة المحافظ كزافييه برتران

وفي منطقة أوت دو فرانس الشمالية، أظهرت استطلاعات الرأي أن بطاقة يمين الوسط برئاسة المحافظ كزافييه برتران، وهو مرشح آخر للانتخابات الرئاسية لعام 2022، تتجه لتحقيق فوز مريح على اليمين المتطرف.

تعليق إكزافييه برتران عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الإقليمية 01:01

وإذا صحت التوقعات، فإنها ستثير تساؤلات حول مدى نجاح استراتيجية لوبان في تلطيف صورة حزبها المناهض للهجرة والمشكك في منطقة اليورو، من أجل محاولة كسب أصوات الناخبين من تيار اليمين التقليدي.

ومع ذلك، يقول محللون إن الفشل الواضح للوبان وحزبها في الفوز في اثنين من معاقل اليمين المتطرف ينبغي ألا يتم إسقاطه على الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

حزب "الجمهورية إلى الأمام" يعرب عن "خيبة أمله"

من جهته، أعرب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذي لم يفز بأي منطقة عن "خيبة أمل للغالبية الرئاسية"، وفق رئيسه ستانيسلاس غيريني.

وكان حزب الرئيس الفرنسي الذي أنشئ في العام 2017 ولا يملك قواعد شعبية في المناطق، قد تلقى نكسة كبيرة منذ الدورة الأولى من الاستحقاق التي أجريت الأحد الماضي، إذ لم يتمكن من الفوز بأي من المناطق الـ13.

وتميزت الدورة الثانية من هذه الانتخابات بنسبة مشاركة ضعيفة إذ بلغ الإقبال على صناديق الاقتراع عند الخامسة بعد الظهر 27,89 بالمئة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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