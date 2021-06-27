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الانتخابات الإقليمية الفرنسية: هل يمكن أن تشكل خسارة "الجمهورية إلى الأمام" ضربة قاضية لماكرون قبل عشرة أشهر من الاستحقاق الرئاسي؟

هل خسارة حزب الجمهورية إلى الأمام يمكن أن تشكل ضربة قاضية لماكرون؟ © فرانس24

بعد أن مني حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم بخسارة في الانتخابات الإقليمية الفرنسية، تكثر التساؤلات حول تأثير ذلك على الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في أبريل/نيسان 2022. وأشار صحافي فرانس24 جمال بدومة إلى أنه من المبكر التنبؤ بتقديرات انتخابات الرئاسة التي جرت العادة أن تكون لها أحكامها وقواعدها الخاصة في فرنسا. وأضاف بدومة أن الانتخابات عادة ما تحمل مفاجآت لما بها من تحالفات.