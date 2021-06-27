الفرنسيون إلى مكاتب الاقتراع للتصويت بالدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية والرهان نسبة المشاركة

يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع الأحد لخوض الجولة الثانية من الانتخابات الإقليمية، وكانت الدورة الأولى قد أجريت الأحد الماضي 20 يونيو/حزيران دعي فيها أكثر من 47 مليون ناخب إلى التصويت. وفي انتخابات تأخرت ثلاثة أشهر عن موعدها، شهدت الجولة الأولى مستوى قياسيا من الامتناع عن التصويت بنسبة بلغت 66,72 بالمئة، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية. ويبقى الرهان الحقيقي في هذه الجولة، التي تعد بمثابة تحضير للانتخابات الرئاسية 2022، هو نسبة المشاركة والإقبال على التصويت.

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تفتح مراكز الاقتراع الفرنسية في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الأحد أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت العاصمة باريس. وتأخر هذا الاستحقاق الانتخابي ثلاثة أشهر عن موعده بسبب أزمة فيروس كورونا الصحية. وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الأولى منها مستوى قياسيا (66,72 في المئة).

وأجريت الدورة الأولى الأحد الماضي 20 يونيو/حزيران دعي فيها أكثر من 47 مليون ناخب إلى التصويت. وتعيش البلاد تساؤلات عن مدى إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع. فقد سجلت الدورة الأولى نسبة امتناع قياسية بلغت 66,72 في المئة حسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية الثلاثاء. وكانت أعلى نسبة امتناع سجلتها البلاد في السابق بلغت 53,67 في المئة وذلك خلال انتخابات 2010 الإقليمية.

وشابت الدورة الأولى مشاكل في إيصال الوثائق الانتخابية إلى بعض المناطق، فضلا عن تزامن موعد الاستحقاق الانتخابي مع رفع قيود الوقاية المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا (وآخر القرارات التي اتخذتها السلطات كان رفع حظر التجول الليلي بعد ثمانية أشهر من فرضه).

وكان من المقرر إجراء انتخابات هذا العام في مارس/آذار الماضي، لكنها تأجلت مرتين - الأولى لمدة ثلاثة أشهر ثم لمدة أسبوع آخر - كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا. ويشارك في الاقتراع الفرنسيون البالغون المؤهلون والمسجلون في قوائم التصويت. فعلى خلاف الانتخابات البلدية، ليس لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في فرنسا حق التصويت في هذه الانتخابات الإقليمية.

ورسمت الدورة الأولى من الانتخابات الإقليمية الفرنسية التي جرت الأحد الماضي مشهدا سياسيا مخالفا للتوقعات، حيث حقق حزبا اليمين (الجمهورية) واليسار (الحزب الاشتراكي) التقليديان نتائج لافتة، مقابل تراجع حزبي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" ومارين لوبان "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.

تشمل الولاية الإقليمية المدارس الثانوية والموانئ والمطارات وشبكات القطارات الإقليمية والحافلات بين المدن والمتنزهات الطبيعية الإقليمية وإدارة النفايات. توفر الأقاليم أيضا الدعم الاقتصادي للشركات. في الوقت نفسه، تتمتع المقاطعات بسلطة قضائية على المدارس المتوسطة، ومزايا الرعاية الاجتماعية، ومرافق المياه، وفرق الإطفاء، والطرق. تشارك الأقاليم بالكاد في المسائل الأمنية، بخلاف بعض الاستثناءات الطفيفة والنادرة.

وإحدى السمات المميزة لأنظمة التصويت في هذه الانتخابات هي التكافؤ بين الجنسين. وأهميتها تأتي أيضا من أنها تُنظم قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية في فرنسا عام 2022.

فرانس24

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