موفدة فرانس24: أجواء احتفالية في مقر مرشحة اليمين بالمنطقة الباريسية فاليري بيكريس

موفدة فرانس24 إلى باريس دانة منصور، © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 3 دقائق

أشارت موفدة فرانس24 إلى باريس دانة منصور إلى أن أجواء احتفالية شهدها مقر مرشحة اليمين في منطقة إيل دو فرانس (المنطقة الباريسية) فاليري بيكريس بعد صدور النتائج الأولية مساء الأحد، والتي أكدت فوزها في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية. وحققت بيكريس فوزا كبيرا إذ حصدت نسبة 45,50 بالمئة من الأصوات، بوجه تحالف يساري جمع حزب الخضر والحزب الاشتراكي و"فرنسا الأبية" من أقصى اليسار وحاز نسبة 37,50 بالمئة.