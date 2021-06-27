موفدة فرانس24: إقبال ضعيف على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات الإقليمية بالمنطقة الباريسية

موفدة فرانس24 إلى باريس دانا منصور © شاشة فرانس24

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تنقل موفدة فرانس24 دانا منصور إلى مكاتب الاقتراع الباريسية في الجولة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية مشاهد حية من تصويت الناخبين الفرنسيين. وفيما وصلت نسبة المشاركة الرسمية حتى منتصف النهار 12,66 بالمئة من عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على كامل الأراضي الفرنسية، لاحظت منصور ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع في المنطقة الباريسية، إذ بلغت بحسب وزارة الداخلية 8,59 بالمئة لغاية الظهر، بفارق بسيط جدا عن النسبة التي سجلت الأسبوع الماضي في الدورة الأولى بالتوقيت عينه والتي بلغت 8,34 بالمئة.