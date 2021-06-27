موفد فرانس24: ارتفاع طفيف بنسب التصويت في منطقة "باكا" بالدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية

موفد فرانس24 إلى مارسيليا وسيم الدالي © شاشة فرانس24

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أفاد وسيم الدالي، موفد فرانس24 إلى مرسيليا لتغطية الدورة الثانية من انتخابات الأقاليم والمقاطعات، بأن نسبة المشاركة على صعيد إقليم (بروفانس آلب كوت دازور) "باكا" كانت أعلى بقليل من النسبة المسجلة على الصعيد الوطني، إذ بلغت 16,54 بالمئة لغاية الظهر مقابل 12,66 بالمئة في فرنسا، لكنها تبقى أرقاما ضعيفة بالمجمل. يذكر أن السلطات المحلية اتخذت احتياطات إضافية لتفادي المشاكل التي حصلت في الدورة الأولى بعد عزوف 34 رئيس مركز عن القدوم إلى مراكزهم، ولتأمين عدد كاف من المراقبين.