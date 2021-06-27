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موفد فرانس24 إلى مرسيليا: مرشح اليمين رونو موزولييه يشكر حلفاءه بعد فوزه في الانتخابات الإقليمية الفرنسية

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

أعلن مرشح اليمين رونو موزولييه مساء الأحد عن فوزه برئاسة منطقة بروفانس-ألب كوت دازور (جنوب شرق) في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية. وانتقد في كلمة مقتضبة عقب الإعلان عن التقديرات الأولية للنتائج، كل من اعتبر أن المنطقة مختبر سياسي لاختزال المشهد السياسي للعام المقبل، وفقا لما نقله موفد فرانس24 الخاص إلى مدينة مرسيليا وسيم الدالي. وشكر موزولييه نظيره في حزب البيئة الذي انسحب من السباق الانتخابي لقطع الطريق أمام مرشح اليمين المتطرف تيرييه ماريانيه.