اختبارات فيروس كورونا ستكون مدفوعة في فرنسا بالنسبة للسياح الأجانب ابتداء من 7 يوليو

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اختبارات فيروس كورونا ستصبح مدفوعة بالنسبة إلى السياح الأجانب القادمين إلى فرنسا ابتداء من 7 تموز/ يوليو.

كشفت السلطات الفرنسية الأربعاء عن قرارها جعل اختبارات فيروس كورونا مدفوعة التكاليف بالنسبة إلى السياح الأجانب ابتداء من 7 تموز/ يوليو. وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أن هذا الإجراء يأتي في إطار "المعاملة بالمثل" باعتبار أن هذه الاختبارات مدفوعة التكاليف في معظم الدول التي يسافر إليها الفرنسيون.

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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال في حوار مع مجلة "ليزيكو" نشر الأربعاء إن باريس قررت أن يدفع السياح الأجانب تكاليف اختبارات فيروس كورونا اعتبارا من 7 تموز/ يوليو.

وأضاف أتال "قررنا جعل الاختبارات مدفوعة بالنسبة إلى السياح الأجانب بمبلغ قدره 49 يورو لفحوص (بي سي آر) و 29 يورو للاختبارت السريعة (المستضدات). إنها مسألة معاملة بالمثل علما بأن الاختبارات مدفوعة التكاليف في معظم الدول بالنسبة إلى الفرنسيين الذين يسافرون".

وبخصوص إمكانية جعل الفحوص بمقابل مالي بالنسبة للفحوص "غير الضرورية" بالنسبة إلى الفرنسيين، ذكر أتال أن "المسألة ستطرح خلال العودة (المدرسية)" ولكن في الوقت الراهن يجب أن تتواصل حملة التلقيح". وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن "كثيرا من الفرنسيين ينتظرون تلقي الجرعة الثانية من اللقاح".

فرانس24/ أ ف ب

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