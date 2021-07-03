تعيين رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسوا فيون في مجلس إدارة مجموعة روسية نفطية عامة

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فرانسوا فيون في باريس في 24 فبراير/شباط 2020.

تم تعيين رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسوا فيون عضوا في مجلس إدارة مجموعة النفط الروسية العامة "زاروبيجنفت" المتخصصة في تطوير واستثمار منجم المحروقات خصوصا في الخارج منذ 28 حزيران/يونيو، وفقا للائحة أسماء نشرها السبت "مركز كشف معلومات الأعمال" الذي تديره وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس.

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تم تعيين فرانسوا فيون، رئيس الوزراء الفرنسي بين 2007 و2012 والمرشح لانتخابات الرئاسة 2017، عضوا في مجلس إدارة مجموعة النفط الروسية العامة "زاروبيجنفت" حسب لائحة بأسماء أعضائها نشرها السبت "مركز كشف معلومات الأعمال" الذي تديره وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس.

وحسب هذه اللائحة، أصبح فيون عضوا في مجلس إدارة هذه المجموعة المتخصصة في تطوير واستثمار منجم المحروقات خصوصا في الخارج منذ 28 حزيران/يونيو.

واقترحت الحكومة الروسية ترشيحه لعضوية مجلس إدارة "زاروبيجنفت" في أوائل حزيران/يونيو.

مجموعة "زاروبيجنفت" تأسست في 1967 ومهمتها تقديم مساعدة فنية للدول الصديقة للاتحاد السوفياتي ولا سيما لإنشاء بنى تحتية نفطية وتطوير احتياطاتها من المحروقات.

وقد شاركت في الكثير من المشاريع في قطاع النفط ولا سيما في الجزائر وأفغانستان وفيتنام ومصر والهند وسوريا.

وحكم على فرانسوا فيون في حزيران/يونيو 2020 بالسجن خمس سنوات في قضية مدوية تتعلق بوظائف وهمية أفسدت حملته الرئاسية في 2017. وقد انضم إلى المجموعة الروسية كرئيس لشركة "أبتراس سارل" الاستشارية التي أسسها في 2017 وتعمل أساسا مع شركات فرنسية تأسست في روسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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