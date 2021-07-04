فرنسا: زعيمة اليمين المتطرف تستبعد في ختام مؤتمر حزبها العودة إلى نهج "الجبهة الوطنية" القديمة

استبعدت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، التي فازت الأحد بولاية رابعة على رأس حزبها "التجمع الوطني"، العودة لنهج "الجبهة الوطنية" القديمة. وقالت في كلمة ختامية ألقتها في المؤتمر العام لحزبها والذي استمر يومين في مدينة بربنيون الجنوبية: "التجمع الوطني شهد تغييرا صحيا. لن نعود مرة أخرى (للمدرسة القديمة) للجبهة الوطنية".

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قالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، الأحد في كلمة ختامية ألقتها في المؤتمر العام لحزبها والذي استمر يومين في مدينة بربنيون الجنوبية، إنها لن تغير من نهجها رغم تعرضها لانتقادات إثر هزيمتها في الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي.

وقالت لوبان "التجمع الوطني شهد تغييرا صحيا. لن نعود مرة أخرى (للمدرسة القديمة) للجبهة الوطنية".

وأعيد انتخاب لوبان الأحد رئيسة للتجمع الوطني لولاية رابعة، وهي تسعى للحصول على دفعة قوية للترشح للرئاسة في عام 2022.

وقد أثارت النتائج المخيبة لحزبها في الانتخابات الإقليمية الأخيرة الشكوك بشأن مدى نجاح استراتيجيتها المتمثلة في التخفيف من مواقف حزبها بشأن المهاجرين والتشكيك في منطقة اليورو من أجل كسب أصوات اليمين التقليدي.

فرانس24/ رويترز

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