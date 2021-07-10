فيروس كورونا: إعادة فتح الملاهي الليلية في فرنسا تحت شرط إبراز شهادة اللقاح أو فحص سلبي
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بقدرة استيعاب لا تتجاوز الـ75%، أعادت فرنسا ليل الجمعة السبت فتح الملاهي الليلية وصالات الرقص أمام عشاقها تحت شرط إبراز شهادة اللقاح أو ما يعرف في فرنسا باسم "الشهادة الصحية". وفي حال كان من بين الزائرين أشخاص لم يتلقوا اللقاح، سيتوجب عليهم إبراز فحص سلبي لفيروس كورونا على ألا تتجاوز مدته الـ48 ساعة. ويستطيع رواد الملاهي الليلية في فرنسا الاستمتاع بالسهرة بدون كمامات. ويأتي هذا القرار، في الوقت الذي أغلقت فيه برشلونة وهولندا نواديهما الليلية. وسجلت فرنسا الجمعة نحو 4600 إصابة جديدة بكوفيد-19، أي ضعف عدد الإصابات مقارنة بالأسبوع الماضي.