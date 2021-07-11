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جدل في فرنسا حول إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا وترقب حذر لكلمة الرئيس إيمانويل ماكرون

فرنسا بين أهمية التطعيم الإلزامي ورفض البعض لفكرة © فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 3 دقائق

يقبل الفرنسيون بكثافة على مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، البعض عن قناعة والبعض الآخر لتجنب القيود التي قد يواجهها غير الملحقين. ويترقب الفرنسيون بفارغ الصبر كلمة الرئيس إيمانويل ماكرون فيما يخشى البعض من فرض إلزامية التطعيم، وهي مسألة تثير الكثير من الجدل. ولفرض إلزامية التطعيم في فرنسا لابد من سن قانون خاص بذلك بالإضافة إلى إثبات جدوى الإجراء على المدى الطويل. ويقول بعض المختصين إن الوقت مازال مبكرا لسن مثل هذه القوانين التي يصعب على المجتمع الفرنسي تقبلها. وسيتم التصويت على مشروع قانون حول إلزامية تطعيم الطواقم الطبية مطلع أغسطس/ آب.