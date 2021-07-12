ماكرون يتوجه بخطاب للفرنسيين حول الوضع الوبائي في البلاد وتفشي المتحورة "دلتا"

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين، بخطاب للفرنسيين حول الوضع الوبائي في البلاد والإجراءات التي ستتخذها السلطات للحد من تفشي المتحورة الهندية "دلتا" التي تسارعت الإصابات بها خلال الأسابيع الأخيرة في ظل رفع الحجر الصحي وإعادة الفتح العام. ومن المنتظر أن يعلن ماكرون عن جعل التطعيم إلزاميا للعاملين في قطاع الصحة وعن تمديد الشهادة الصحية الرقمية.

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يعقد مجلس الدفاع الصحي في فرنسا الاثنين اجتماعا يترأسه استثنائيا الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيتوجه بخطاب للفرنسيين عند الساعة الثامنة مساء الاثنين، بخصوص الوضع الوبائي في البلاد وضرورة تسريع عملية التطعيم.

وينتظر أن يعلن ماكرون عن الإجراءات المتخذة في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع، لمواجهة الارتفاع المتواصل والسريع في عدد الإصابات بالمتحورة الهندية "دلتا" وتفادي موجة رابعة من وباء فيروس كورونا، في ظل سياسة إعادة الفتح المعمول بها منذ شهر أيار/مايو.

وحذر الناطق الرسمي باسم الحكومة غابرييل أتال الأربعاء الماضي من أن السلالة "دلتا" تمثل حوالي 40 بالمئة من إجمالي الإصابات بالوباء في فرنسا، مؤكدا أن هناك مخاوف أن تؤثر سلبا على موسم الصيف في حال ظهور موجة رابعة للوباء.

وقال أتال إن "هذه المتحورة خطيرة وسريعة الانتشار وبإمكانها أن تهدد فصل الصيف في حال ظهرت في مكان أو منطقة ما" مؤكدا أن "المضي قدما في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا ومضاعفة وتيرتها هو الطريق الوحيد للحيلولة دون فرض قيود جديدة على حركة الفرنسيين وتنقلاتهم وعلى حياتهم الاجتماعية".

هل سيعود فرض حظر التجول؟

ولم يستبعد أتال إمكانية إعادة فرض حظر للتجول وجعل التطعيم إجباريا للعاملين في قطاع الصحة، في حال زاد الوضع الصحي تأزما في البلاد حيث "الحكومة وضعت كل الاحتمالات فوق الطاولة، بما في ذلك إرغام موظفي قطاع الصحة على تلقي اللقاح بشكل قسري".

وبعدما بلغ عدد الإصابات أكثر من 42 ألف إصابة يومية في شهر أبريل/نيسان الماضي، تراجع هذا العدد إلى حوالي 1800 إصابة في شهر يونيو/حزيران الماضي. لكن منذ ذلك الوقت، تغير المنحنى ليصبح عدد الإصابات الجديدة اليومية يتجاوز 2500 إصابة.

فرانس24

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