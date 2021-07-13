الانتخابات الرئاسية الفرنسية: تحديد تاريخي 10 و24 أبريل 2022 لإجراء الدورتين الأولى والثانية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال الثلاثاء عن تاريخ الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث حددت الدورة الأولى من الاستحقاق الرئاسي في الـ10 من أبريل/ نيسان المقبل على أن تنظم الدورة الثانية في 24 من الشهر نفسه. في حين تجرى الانتخابات التشريعية في 12 و19 من يونيو/ حزيران 2022.

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال الثلاثاء عن تاريخي الاستحقاق الرئاسي والانتخابات التشريعية المقبلة في فرنسا. حيث حدد العاشر من أبريل/ نيسان العام المقبل كموعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية على أن تعقد الدورة الثانية في 24 من نفس الشهر.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بأن الانتخابات التشريعية ستجرى يومي 12 يونيو/ حزيران و19 يونيو/ حزيران.

و كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتخب في السابع من مايو/ أيار عام 2017 لولاية مدتها خمس سنوات وتولى منصبه يوم 14 من نفس الشهر .

فرانس24/ رويترز

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