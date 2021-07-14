فرنسا تحيي عيدها الوطني بعرض عسكري في جادة الشانزليزيه بباريس رغم المخاوف الصحية

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تحتضن جادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس الأربعاء العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني لفرنسا، والذي ألغي العام الماضي لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية جراء وباء كوفيد-19. وسيتم تكريم الوحدات الأوروبية "قوة تاكوبا" العاملة في منطقة الساحل والتي تنوي باريس تقليص وجودها العسكري فيها. كما سيحضر العرض الرئيس إيمانويل ماكرون وعدد من أعضاء الحكومة ورئيس أركان الجيش.

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تنظم فرنسا الأربعاء بمناسبة حلول ذكرى عيدها الوطني العرض العسكري التقليدي على جادة الشانزليزيه في باريس، حيث سيتم تكريم الوحدات الأوروبية في قوة تاكوبا في منطقة الساحل التي تخطط باريس إلى تقليص وجودها العسكري فيها.

تغريدة وزارة الجيوش الفرنسية 🤩 Jour J pour le #14juillet ! ⁰Suivez-nous tout au long de la journée pour découvrir les coulisses de notre fête nationale. 🎉⁰#CohésionDéfense pic.twitter.com/6KwVnBJpS2 — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) July 14, 2021

وفرضت جائحة فيروس كورونا في 2020 إلغاء عرض 14 يوليو/تموز في حدث غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، وأقيمت عوضا عنه مراسم في ساحة لا كونكورد.

لكن ومع تخفيف التدابير الصحية، يتوقع أن تستقبل المدرجات نحو 25 ألف شخص هذا العام. وسيسمح للجمهور بدخول جادة الشانزليزيه.

وسيشارك في العرض نحو خمسة آلاف شخص بينهم 4300 عسكري سيرا على الأقدام و71 طائرة و25 مروحية و221 آلية ومئتا حصان من الحرس الجمهوري.

تغريدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون Avec moi, les Françaises et les Français vous regarderont défiler sur les Champs-Élysées. Vous serez les visages de tous les jeunes qui s'engagent à travers le pays pour servir et nous protéger. Vous ferez honneur à notre drapeau. À demain ! pic.twitter.com/FJCruYcgFI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2021

تحت شعار "كسب المستقبل"

كما يحضر العرض العسكري الرئيس إيمانويل ماكرون والكثير من أعضاء الحكومة ورئيس أركان الجيش الجنرال فرانسوا لوكوانتر، الذي سيحل محله بعد أسبوع رئيس أركان سلاح البر الحالي تياري بوركارد.

وينظم عرض 2021 تحت شعار "كسب المستقبل" في إشارة مزدوجة، على حد قول الحاكم العسكري لباريس الجنرال كريستوف أباد، إلى "القدرة الجماعية للأمة على التغلب على الصعوبات المرتبطة بالأزمة الصحية" و"بالنسبة للجيوش، إلى حقيقة التحول إلى التزامات متطلبة أكثر، توصف بأنها عالية الكثافة عبر الاعتماد على معدات متطورة جدا".

وستشارك في العرض للمرة الأولى الآلية المدرعة لنقل الجنود "غريفون" من الجيل الجديد، التي سيتم نشرها قريبا في منطقة الساحل.

تغريدة القوات البرية الفرنسية H-3 🇨🇵 #EnDirect C'est l'effervescence sur les pavés... Mais que se passe-t-il sur les Champs-Elysées ?#SoldatsDeFrance #14Juillet pic.twitter.com/oXrmRwXaTK — Armée de Terre (@armeedeterre) July 14, 2021

وبعد العرض الجوي التقليدي الذي تقوده "دورية فرنسا" (باتروي دو فرانس)، ستفتتح القوات الخاصة الأوروبية المشاركة في "قوة تاكوبا" العرض على جادة الشانزليزيه.

وتم هذا التجمع الذي تساهم فيه ثماني دول (فرنسا وبلجيكا وإستونيا وإيطاليا وهولندا وجمهورية تشيكيا والبرتغال والسويد)، بمبادرة من فرنسا لمواكبة القوات المالية في القتال. ورحبت بهذا التقاسم للأعباء باريس التي تنوي خفض عديد قواتها العسكرية في منطقة الساحل بعد انتشار استمر ثماني سنوات.

كما تكرم القوات البحرية أفراد غواصاتها بحضور طاقم الغواصة النووية الهجومية "إيميرود" (زمرد) العائدة من مهمة استمرت ثمانية أشهر في المنطقة الاستراتيجية للمحيطين الهندي والهادئ، شملت مرورا في بحر الصين الجنوبي.

تغريدة القوات البحرية الفرنسية Aujourd’hui, c’est le #14Juillet ! Si plus de 500 marins défilent sur ou au-dessus des #ChampsElysées, sachez que pendant ce temps, 3️⃣ 0️⃣ bateaux et 2️⃣ 0️⃣ 0️⃣ 0️⃣ marins sont déployés et célèbrent aussi notre fête nationale sur la mer, sous la mer, et dans les airs ! #NotreDéfense pic.twitter.com/mh0n2V9gQY — Marine nationale (@MarineNationale) July 14, 2021

وسيحضر العرض طاقم الجيل الجديد الأول من غواصات "سوفران" النووية الهجومية قبل أن يبدأ مهمة في الخريف. أما سلاح الجو فسيعرض قيادته الجديدة للفضاء.

وسيشارك أيضا جهاز الخدمة الصحية للجيش الذي نشط بشكل كبير منذ بداية الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 111 ألف شخص في فرنسا.

تغريدة قائد الفيلق الفرنسي ال68 [J-1] Jour de repos bien mérité après une semaine intense en répétitions ! Très fier de l’investissement de nos artilleurs d’Afrique pour faire honneur au #68eRAA lors du défilé du #14juillet pic.twitter.com/JJIeVejg1D — Chef de corps du 68e RAA (@68eRAA_CDC) July 13, 2021

وسيختتم العرض الذي يستمر حوالي ساعتين بموسيقى مع جوقة مكونة من 120 "شابا من طلاب مدارس عسكرية إلى أعضاء في الخدمة المدنية والخدمة العسكرية التطوعية ومتطوعين من عناصر الإطفاء. وفي نهايته، ستنظم نشاطات في جميع أنحاء العاصمة قبل أن تضيء سماء باريس ألعاب نارية في المساء، ستطلق من "شان دو مارس" عند أقدام برج إيفل.

فرانس24/ أ ف ب

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