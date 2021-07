فرنسا تحيي عيدها الوطني بعرض عسكري في جادة الشانزليزيه بباريس رغم المخاوف الصحية

تغريدة القوات البحرية الفرنسية

Aujourd’hui, c’est le #14Juillet ! Si plus de 500 marins défilent sur ou au-dessus des #ChampsElysées, sachez que pendant ce temps, 3️⃣ 0️⃣ bateaux et 2️⃣ 0️⃣ 0️⃣ 0️⃣ marins sont déployés et célèbrent aussi notre fête nationale sur la mer, sous la mer, et dans les airs ! #NotreDéfense pic.twitter.com/mh0n2V9gQY