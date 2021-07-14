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فرنسا تستعرض بفخر قوتها العسكرية في عيدها الوطني

فرنسا تحيي عيدها الوطني بعرض عسكري يشارك فيه الآلاف من الأشخاص © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 9 دقائق

اعتبر فرج معتوق البروفيسور المختص في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة أن العيد الوطني الفرنسي هو فرصة تقدم فيها فرنسا نفسها "لشعبها ولأصدقائها وللعالم كقوة عسكرية... هي الأولى في أوروبا... وكدولة ذات قوة تصديرية على صعيد الأسلحة مثل طائرات رافال". ونظمت فرنسا الأربعاء بمناسبة حلول ذكرى عيدها الوطني العرض العسكري التقليدي على جادة الشانزليزيه في باريس، وكرمت خلاله الوحدات الأوروبية "قوة تاكوبا" في منطقة الساحل التي تخطط باريس إلى تقليص وجودها العسكري فيها.