فرنسا: القضاء يتهم رسميا وزير العدل إيريك دوبون-موريتي في قضية "تضارب مصالح"

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وزير العدل إيريك دوبون-موريتي يغادر قصر الإليزيه في باريس، 7 يوليو/ تموز 2021

أعلن محامو الدفاع عن وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي الجمعة أن القضاء وجه بشكل رسمي الاتهام للوزير على خلفية قضية "تضارب مصالح" مرتبطة بنشاطات سابقة له حين كان يعمل كمحام. وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها القضاء الفرنسي تهمة لوزير عدل أثناء ممارسة مهامه.

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وجه القضاء الفرنسي الجمعة الاتهام الرسمي لوزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي في قضية "تضارب مصالح" مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحام.

وقال كريستوف أنغران أحد محامي وزير العدل للصحافيين بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات "كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه".

وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.

ومثل دوبون موريتي إلى محكمة عدل الجمهورية لاستجوابه هناك بشأن اتهامات ضده من قبل قضاة مسؤولين عن تحقيق في تضارب مصالح محتمل مع أنشطته السابقة كمحام.

ويشتبه بأن إيريك دوبون-موريتي استغل وظيفته لتسوية حسابات مع قضاة اختلف معهم عندما كان محاميا، لكنه ينفي ذلك.

ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخوّلة بمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم.

وقد فتحت تحقيقا قضائيا في كانون الثاني/يناير بتهمة "انتزاع مصالح بطريقة غير قانونية" بعد شكاوى من قبل النقابات الثلاث للقضاة وجمعية "أنتيكور" تدين تضارب مصالح في قضيتين.

فرانس24/ أ ف ب

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