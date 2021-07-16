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فرنسا: برج إيفل يستأنف استقبال زواره بعد إغلاق دام ثمانية أشهر جراء فيروس كورونا

برج إيفل الشهير في باريس. 13 يونيو/حزيران 2021. © أ ف ب /أرشيف.

استأنف برج إيفل في باريس الجمعة استقبال زواره بعد توقف لثمانية أشهر جراء تفشي وباء كوفيد-19 في فرنسا، وهو الأطول لهذا المعلم السياحي الشهير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي السياق قال عبد الله ملكاوي موفد فرانس24 "أجواء احتفالية ترافق الأشخاص الذين يصطفون لزيارة البرج.. الكمامة إلزامية وطاقة المصاعد ستكون 50 بالمئة". مضيفا "لن يتعدى عدد الزوار 10 آلاف يوميا وكانوا قبل الجائحة حوالي 25 ألف زائر.. واعتبارا من 21 من الشهر الجاري ستكون الزيارات مسموحة فقط للأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا". حسب الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في خطابه الأخير.