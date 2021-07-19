فرنسا: مشروع قانون إلزامية التطعيم وتوسيع العمل بالشهادة الصحية أمام مجلس الوزراء

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أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية. مركز تطعيم في جارلان غرب فرنسا. 31 مايو/أيار 2021.

من المرتقب أن يتبنى مجلس الوزراء الفرنسي مساء الإثنين مشروع قانون ينص على إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع العمل بالشهادة الصحية، قبل عرضه بشكل سريع في البرلمان الذي قد يصادق على هذه الخطة الجمعة. وحذر المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال من "موجة رابعة من وباء كوفيد-19 بدأت مع زيادة كبيرة في عدد الإصابات".

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أمام الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا، من المرتقب أن يتبنى مجلس الوزراء الإثنين مشروع قانون ينص على التلقيح الإلزامي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ويوسع نطاق العمل بالشهادة الصحية، قبل عرضه بشكل سريع في البرلمان الذي قد يصادق على هذه الآلية اعتبارا من الجمعة.

وتتم مناقشة النص فيما بدأ الفرنسيون بدون انتظار القانون، التوجه بأعداد كبيرة إلى مراكز التطعيم على خلفية تصاعد غضب الرافضين للشهادة الصحية كما تجلى في مظاهرة السبت.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال الإثنين على قناة "فرانس إنفو"، "لدينا موجة رابعة من كوفيد-19 بدأت مع زيادة كبيرة في عدد الإصابات". كما أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية الأحد عن تسجيل 12532 حالة في 24 ساعة، وهو أعلى مستوى ليوم أحد منذ منتصف مايو/أيار.

وبعد أسبوع من تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي لعب فيها جزءا كبيرا من رصيده تمهيدا للانتخابات الرئاسية لعام 2022، يتوقع تبني مشروع القانون مساء في مجلس الوزراء.

نسبة تطعيم قياسية

وتحظى التدابير القوية الواردة في النص أي التطعيم الإلزامي لمقدمي الرعاية الصحية وتقديم الشهادة الصحية (إثبات التطعيم الكامل) أو فحص إصابة سلبي حديث أو الإصابة بكوفيد لاستخدام القطارات أو دخول الحانات والمطاعم على وجه الخصوص، بدعم الغالبية العظمى من السكان.

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير على "فرانس 2" إن "الدعم للتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية هائل، والتحفظ الذي أظهره السكان قبل أشهر لدعم حملة التلقيح تراجع إلى حد كبير".

ولم ينتظر الفرنسيون صدور القانون وتم إعطاء 879597 جرعة لقاح يوم الجمعة وحده.

والهدف المشترك مع بلدان أوروبية أخرى تواجه الانتشار السريع للمتحورة "دلتا" الهندية، هو إعادة إطلاق التطعيم على نطاق واسع وتجنب عودة إجراءات الحجر أو حظر التجول عندما ينتعش الاقتصاد مجددا.

البرلمان.. من سيعارض المشروع؟

وستدرس لجنة في الجمعية الوطنية النص الثلاثاء والأربعاء، على أن يدرس الخميس في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين لاقراره نهائيا بحلول نهاية الأسبوع، مع نهاية دورة يوليو/تموز الاستثنائية.

ويمكن للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ الاتفاق بسرعة على هذا النص الذي يحظى بتأييد واسع إلى حد ما، باستثناء "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) والتجمع الوطني (يمين متطرف).

وفي تفاصيل الإجراءات، يعتزم النواب من اليسار واليمين وكذلك الأغلبية الرئاسية السعي لتحقيق أفضل توازن بين حماية السكان وتقييد الحريات.

وفي هذا الشأن، عبر النواب المعارضون الإثنين عن رغبتهم في رفع مشروع القانون الذي يوسع الشهادة الصحية إلى المجلس الدستوري لأنه في نظرهم يخلق مجتمعا "غير حر يقضي على الثقة" و "يسبب انقسامات".

إقناع المشككين.. مهمة ممكنة؟

في مواجهة هذه الإجراءات، ظهرت تعبئة أقوى من المتوقع للفئات المعارضة للقاحات في الأيام الأخيرة. وأحصت وزارة الداخلية 136 تجمعا السبت ضمت 114 ألف شخص بينهم 18 ألفا في باريس احتجاجا على الشهادة الصحية و"الديكتاتورية" التي تمثلها للبعض.

وهي مواقف "محيرة" بحسب غابرييل أتال "لأنها تعطي الانطباع لدى من يتفوه بها وكأنهم يكتشفون بعد عام ونصف عام من ظهور الجائحة أن الفيروس يقضي على الحريات".

وأضاف أتال أن الحكومة على العكس تحاول "التعدي بأقل قدر ممكن على حريات الفرنسيين" و"ترك أكبر عدد من الأماكن مفتوحة" مع حماية الأشخاص الذين يقصدونها بفضل التطعيم.

فرانس24/ أ ف ب

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