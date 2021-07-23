طوكيو 2021: الرئيس الفرنسي في العاصمة اليابانية لحضور حفل افتتاح الأولمبياد

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، توماس باخ ، في طوكيو في 23 يوليو/ تموز 2021.

قبل أن تستضيف بلاده النسخة المقبلة من الألعاب الصيفية للعام 2024، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى العاصمة اليابانية طوكيو لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية التي تأجلت عاما بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تستمر الزيارة الرئاسية لمدة يومين يلتقي ماكرون خلالهما الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا لمناقشة بعض الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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وسط إجراءات صحية صارمة، حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفا على العاصمة اليابانية طوكيو الجمعة، لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية التي تأجلت عاما بسبب جائحة كوفيد-19.

مداخلة موفد فرانس24 الخاص إلى طوكيو وديع فيعاني 02:04

وسبقت الرئيس الفرنسي إلى هناك السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن التي وصلت إلى طوكيو ليل الخميس ضمن وفد من الشخصيات الأجنبية العديدة التي ستحضر حفل الافتتاح والذي من المتوقع أن يكون أقل ضخامة من المعتاد بسبب تقليص الميزانية وحضور جماهيري محدود جدا، على أن تشمل المدرجات نحو 950 شخصا فقط.

وتستضيف باريس النسخة المقبلة من الألعاب الصيفية في العام 2024، لذا ستشمل زيارة ماكرون عقد محادثات في طوكيو مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

وأرغمت الإجراءات الصحية الصارمة في اليابان، ماكرون على تقليص وفده إلى الحد الأدنى، لذا رافقه وزير واحد فقط.

ملفات من المتوقع مناقشتها

وستشمل رحلة ماكرون التي تستغرق يومين استقبالا من الإمبراطور ناروهيتو قبل حفل الافتتاح، ومحادثات السبت مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، بعد عامين من زيارته الرسمية الأولى لليابان.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الضغوط البحرية والعسكرية المتزايدة من الصين، وكذلك العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ويخطط ماكرون أيضا لإثارة قضية الحضانة المشتركة للأطفال في حالات الطلاق أو الانفصال غير الموجودة قانونا في اليابان حيث يعد خطف الأبناء على أيدي الوالدين أمرا شائعا وغالبا ما تتغاضى عنه السلطات المحلية.

واحتل ذلك الموضوع عناوين الأخبار في البلاد منذ بدأ أب فرنسي في طوكيو إضرابا عن الطعام، بعدما زعم أن والدة طفليه اليابانية خطفتهما عام 2018.

فرانس24/ أ ف ب

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