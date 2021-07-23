فرنسا: الوزيرة السابقة فاليري بيكريس تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية 2022

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في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو ثم في لقاء تلفزيوني على قناة تي إف آن، فاليري بيكريس تعلن ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية الفرنسية من أجل "استعادة الفخر الفرنسي".

من أجل "استعادة مشاعر الفخر بفرنسا"، أعلنت وزيرة الموازنة السابقة في عهد نيكولا ساركوزي ورئيسة منطقة إيل-دو- فرانس، فاليري بيكريس، ترشحها رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر إجراؤها في عام 2022. وبهذا الإعلان تعتبر بيكريس ثاني شخصية في حزب الجمهوريين تعلن ترشحها عن اليمين بعد إعلان نظيرها كزافييه برتران ترشحه في مارس/ آذار الماضي.

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في مقابلة لصحيفة "لو فيغارو" نشرت الخميس على الإنترنت، أعلنت ممثلة تيار اليمين ووزيرة الموازنة السابقة في عهد نيكولا ساركوزي ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2022 من أجل "استعادة مشاعر الفخر بفرنسا".

وقالت بيكريس وهي رئيسة منطقة إيل-دو- فرانس الحالية بعدما أعيد انتخابها في يونيو/حزيران على رأس المنطقة التي تشمل العاصمة باريس "أنا مرشحة لرئاسة الجمهورية لاستعادة مشاعر الفخر بفرنسا. لم أعد أحتمل الحديث بديلا عن الفعل والعمل".

وتعتبر بيكريس ثاني شخصية سابقة في حزب الجمهوريين تعلن ترشحها عن اليمين بعد نظيرها في منطقة أو-دو-فرانس (شمال) كزافييه برتران نهاية مارس/آذار.

الإنجاز قبل إرضاء الآخرين

وأضافت بيكريس التي سبق وتولت عدة مناصب وزارية أبرزها وزيرة الموازنة في عهد ساركوزي بين عامي 2011 و2012 "يجب أن نقطع نمط الخيارات السيئة التي دامت 10 سنوات وأنصاف الحلول والتردد وتدهور البلاد في نهاية الأمر".

وقالت المرشحة إنها تريد "الإنجاز قبل البحث عن إرضاء الآخرين من خلال إعادة ترتيب الوضع في البلاد بعد فترة رئاسية من خمس سنوات لم يحقق فيها الشيء الكثير سوى بعض الإصلاحات القليلة جدا".

وأوضحت "في عام 2022 يجب أن تسجل فرنسا بداية جديدة. هذا الصيف سأزور مناطق عدة في البلاد للقاء الفرنسيين لإثراء مشروعي".

فرانس24/ أ ف ب

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