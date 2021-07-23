وزير داخلية الفرنسي يدعو حكام المناطق إلى "التيقظ" بعد تهديدات من تنظيم القاعدة

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وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارماران خلال جلسة في الجمعية الوطنية الفرنسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

في مذكرة وجهها الأربعاء إلى حكام المناطق، دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة إلى التيقظ بعد أن نشر تنظيم القاعدة شريطا يتوعد فيه فرنسا بشن هجمات. ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت البلاد باستعادة حركتها الاقتصادية والثقافية ومع اقتراب موعد بدء جلسات المحاكمة في هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 المقررة في أيلول/سبتمبر.

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طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة من حكام المناطق "التيقظ" هذا الصيف بمواجهة التهديدات الإرهابية، بعدما نشر تنظيم القاعدة شريطا مصورا قبل أيام.

ونشر التنظيم في 15 تموز/يوليو مقطع فيديو ندد فيه بـ"التجديف الذي تجسده الرسوم الكاريكاتورية المسيئة" للنبي محمدا.

ووصف دارمانان مضمون الشريط بـ"الخبيث" وذلك في مذكرة وجهها الأربعاء إلى حكام المناطق، داعيا إياهم إلى الحفاظ على "مستوى عال" من تدابير اليقظة في تموز/يوليو وآب/أغسطس خصوصاً مع "الاستئناف الجزئي للنشاطات الاقتصادية والثقافية".

كما دعا إلى التحسب مع بدء جلسات المحاكمة في هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (خصوصاً قاعة باتاكلان واستاد دو فرانس) المقرر في أيلول/سبتمبر، لافتا إلى أن تعليمات جديدة بشأن السلامة ستوجه في مرحلة لاحقة بهذا الصدد.

فرانس24/ أ ف ب

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