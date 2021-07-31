فيروس كورونا: تجدد المظاهرات المناوئة للشهادة الصحية في فرنسا

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مظاهرة ضد "الشهادة الصحية" وإجبارية التلقيح في باريس، 31 تموز/ يوليو 2021.

بالرغم من القلق الذي تثيره متحورة دلتا، نزل السبت معارضو القيود الصحية في فرنسا للشوارع مجددا في خضم وضع صعب في أراضي ما وراء البحار. فيما تصر السلطات الفرنسية على ضرورة تطعيم أكبر قدر من السكان لتفادي موجة وبائية جديدة من فيروس كورونا.

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تجددت السبت المظاهرات المناوئة لـ"الشهادة الصحية" في فرنسا رغم انتشار المتحورة دلتا في أماكن قضاء الإجازات وخصوصا في أراضي ما وراء البحار.

وفي دلالة عن هذا الوضع "المأساوي"، توفي الجمعة بفيروس كورونا عازف الغيتار في غوادلوب جاكوب ديسفاريو العضو المؤسس لفرقة زوك كاساف وأحد أشهر الشخصيات في المنطقة.

وتدهور الوضع بسرعة في جزر مارتينيك ولاريونيون، حيث أعيد فرض الإغلاق، وكذلك في بولينيزيا الفرنسية، حيث ارتفع معدل الإصابة في غضون أسبوعين من 6 لكل مئة ألف نسمة إلى 267. وأعلنت السلطات البولينيزية عودة التدابير الصحية للحد من انتشار النسخة المتحورة دلتا من فيروس كورونا.

"لا بد" من التطعيم

مع ذلك لا يتوقع أن تضعف السبت قي فرنسا التعبئة ضد التوسع في فرض إبراز الشهادة الصحية والتطعيم الإلزامي للعاملين في بعض المهن، بعد أن شارك فيها 161 ألف شخص الأسبوع الماضي و110 آلاف في الأسبوع الذي سبقه.

وتفيد استطلاعات للراي أن أغلبية كبيرة من الفرنسيين ما زالت تؤيد فرض شهادة صحية لدخول الأماكن العامة.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة على أنه "لا بد من التطعيم". وتسعى الحكومة الفرنسية إلى منع تكرار السيناريو الكارثي في بقية أنحاء البلاد بأي ثمن، وقررت في إطار جهودها هذه فرض الشهادة الصحية اعتبارا من التاسع من آب/أغسطس.

فرانس24/ أ ف ب

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