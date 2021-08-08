رئيسة بلدية باريس تتسلم العلم الأولمبي في ختام الألعاب في طوكيو

خلال حفل اختتام الألعاب الأولمبية في طوكيو، تسلمت الأحد رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو العلم الأولمبي من حاكمة طوكيو يوريكو كويكي عبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، لتنطلق نسخة باريس 2024.

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تسلّمت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو العلم الأولمبي من حاكمة طوكيو يوريكو كويكي عبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، خلال حفل اختتام دورة ألعاب طوكيو الأحد.

وبتسليم العلم إلى هيدالغو، تنتقل شعلة النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الأولمبية الصيفية إلى العاصمة الفرنسية التي تستضيف الألعاب في العام 2024.

وأعلن باخ الأحد اختتام أولمبياد طوكيو، واصفاً الألعاب التي تأجلت عاما بسبب جائحة كورونا بأنها "الرحلة الأولمبية الأكثر تحديا"، فيما سلمت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي العلم إلى رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.

وتابع باخ: "الآن علي أن أعلن نهاية هذه الرحلة الأولمبية الأكثر تحديا إلى طوكيو: أعلن اختتام دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين".

وبات أولمبياد طوكيو أول دورة ألعاب يتم تأجيلها العام الماضي، وكاد يصبح الأولمبياد الوحيد الذي يلغى في زمن السلم مع تفاقم جائحة كورونا في كل أنحاء العالم.

ومنع حضور الجماهير في الحفل الختامي بالملعب الأولمبي الذي يتسع لـ68 ألف متفرج، التزاما بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات اليابانية لمكافحة كوفيد-19، على غرار ما كان متبعا طوال فترة الألعاب.

فرانس24/ أ ف ب

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