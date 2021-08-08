فرنسا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات بنسبة 25% خلال ثلاثة أسابيع

ارتفعت أعداد المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات بنسبة 25 في المئة في ثلاثة أسابيع، استنادا إلى أرقام نشرتها إدارة الصحة العامة في فرنسا. وسجلت فرنسا الأحد نحو 8700 مصاب جديد، ودخول 498 مصابا إضافيا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة.

إعلان اقرأ المزيد

يستمر عدد الفرنسيين المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات بالارتفاع مع إحصاء نحو 8700 مصاب الأحد، في ارتفاع بلغت نسبته 25 في المئة في ثلاثة أسابيع، وفق أرقام نشرتها إدارة الصحة العامة في فرنسا.

ومع استقبال 498 مصابا إضافيا في 24 ساعة، فإن المستشفيات باتت تستقبل الأحد ثمانية آلاف و685 مريضا مقابل ستة آلاف و922 في 17 تموز/يوليو، حين سجل الرقم الأدنى لحالات الاستشفاء منذ بداية العام.

وتزامنا مع تسجيل 1556 شخصا في أقسام العناية المركزة، ازداد عدد المصابين بكوفيد-19 ممن يعانون وضعا خطيرا بنسبة 81 في المئة منذ 21 تموز/يوليو، اليوم الذي سجل فيه الرقم الأدنى (859) منذ بداية العام. وفي الساعات الـ24 الاخيرة، نقل 117 مريضا إلى أقسام الإنعاش.

وبين السبت والأحد، قضى ثلاثون شخصا بسبب كوفيد-19 في المستشفى، وفق الإدارة الصحية.

وعلى صعيد التلقيح، تلقى 44 مليونا و739 ألفا و322 شخصا جرعة واحدة على الأقل، أي 66,4 في المئة من عدد السكان، فيما بات 37 مليونا و231 الفا و75 شخصا ملقحين بالكامل، أي 55,2 في المئة من عدد السكان، بحسب المصدر نفسه.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك