فرنسا تعلن مقاطعة مؤتمر "دوربان" الأممي لمناهضة العنصرية بسبب مخاوف تتعلق بمعاداة السامية

© كليمون ماحودو أ ف ب /أرشيف

أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة قرار الرئيس إيمانويل ماكرون عدم مشاركة فرنسا في سبتمبر/أيلول المقبل في "مؤتمر دوربان" الذي تعقده الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بمعاداة السامية. ويأتي هذا في وقت أخذت فيه دول غربية أخرى، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، قرارا مماثلا.

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أكد قصر الإليزيه أن فرنسا تقاطع هذا العام مؤتمر "دوربان 4" الذي تنظمه الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية. وهذه المرة الثالثة على التوالي التي تقاطع فيها فرنسا النسخة الرابعة للمؤتمر الذي أسس عام 2001. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن هذا القرار يأتي "نظرا لسجل التصريحات المعادية للسامية التي تخللت مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية" في الماضي.

وقررت أيضا العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل وكندا وأستراليا وبريطانيا مقاطعة هذا الاجتماع الذي ينظم للاحتفال بمرور عشرين عاما على أول نسخة للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتي جرت بجنوب إفريقيا.

وسبق أن قاطعت فرنسا، على غرار بلدان غربية أخرى، مؤتمر "دوربان" عام 2009 وكذلك مؤتمر العام 2011، احتجاجا على التصريحات المعادية للسامية التي تم الإدلاء بها هناك.

تواصل فرنسا محاربة أشكال العنصرية

واتسم مؤتمر "دوربان" الأول الذي عقد قبل أيام قليلة من الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر، بانقسامات عميقة حول قضايا معاداة السامية والاستعمار والعبودية. وغادرت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر احتجاجا على نبرة الاجتماع.

كما تميزت أيضا النسخة الثالثة من هذه الندوة التي نظمت في 2011 بسويسرا بمغادرة ممثلي الدول الأوروبية القاعة الندوة عند إلقاء الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد خطابا معاديا لإسرائيل.

وأكدت الرئاسة الفرنسية "من منطلق التزامها عالمية حقوق الإنسان، ستواصل فرنسا محاربة أشكال العنصرية وستضمن عقد مؤتمر ديربان وفقا للمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة".

فرانس24

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