فرنسا: تجدد المظاهرات ضد الشهادة الصحية للأسبوع الخامس على التوالي

سيدة ترتدي زي تمثال الحرية خلال مظاهرة معارضة للشهادة الصحية في باريس وتحمل لافتة كتب عليها "الحرية، الموافقة الحرة والواعية"، 14 آب/أغسطس 2021.

تتجدد المظاهرات في فرنسا السبت للأسبوع الخامس على التوالي احتجاجا على قرار توسيع العمل بالشهادة الصحية وفرض التطعيم الإلزامي على مقدمي الرعاية. منذ الاثنين الماضي، يُسمح فقط لحاملي شهادة التلقيح بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض أو ركوب الطائرات والقطارات والحافلات لمسافة طويلة أو يطلب منهم تقديم نتيجة سلبية لتحليل الكشف عن فيروس كورونا.

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يتظاهر معارضو الشهادة الصحية السبت في شوارع المدن الفرنسية للأسبوع الخامس على التوالي مع أكثر من مئتي مظاهرة مرتقبة، بعد أيام من تعميم استخدام الوثيقة في غالبية الأماكن العامة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية إن السلطات ترتقب مشاركة "حوالى 250 ألف متظاهر" على مجمل الأراضي الفرنسية.

بحسب وزارة الداخلية، تظاهر أكثر من 237 ألف شخص الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضعف العدد في بداية التحركات منتصف تموز/يوليو.

السبت الماضي، أحصت مجموعة "لو نومبر جون" (الرقم الأصفر) الناشطة التي تنشر على موقع فيس بوك عدد المتظاهرين في كل مدينة على حدة، مشاركة أكثر من 415 ألف شخص في المظاهرات في فرنسا.

وتستقطب الاحتجاجات مشاركين متنوعين، هم عائلات ومتظاهرون غير مسيّسين وعاملون في المجال الصحي ورجال إطفاء بالبزة الرسمية، يتجاوزون الحركة المناهضة للقاحات أو تلك المؤيدة لنظريات المؤامرة.

في مدن عدة، تبرز المظاهرات بأشكال متفاوتة. ففي باريس، حيث يمنع وجود اليمين المتطرف تشكيل جبهة موحدة، يُرتقب خروج ثلاثة تجمعات.

خارج باريس، تُرتقب المسيرات الأكبر في الجنوب حيث باتت تولون ومونبيلييه ونيس ومارسيليا وبيربينيان مراكز أساسية للاحتجاجات.

بدأ اعتبارا من الاثنين في فرنسا العمل بالتصريح الصحي في معظم الأماكن العامة ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا. ويتعين على الفرنسيين أن يُبرزوا هذه الوثيقة في الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمستشفيات وقطارات المسافات الطويلة... وحتى إذا ارادوا شرب القهوة على شرفة أي مقهى. وتثبت هذه الوثيقة الصحية أن الشخص ملقّح بالكامل ضد كوفيد-19 أو أنه يحمل فحصا نتيجته سلبية أو أنه تعافى من المرض مؤخرا.

ويندد المتظاهرون بعرقلة "حريتهم" وحتى بـ"دكتاتورية صحية".

تثير هذه الاتهامات استياء الحكومة التي تواجه طفرة وبائية مميتة في اثنين من أقاليم ما وراء البحار هما غوادلوب ومارتينيك.

فرانس24/ أ ف ب

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