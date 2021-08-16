ماكرون يعلن إرسال طائرتين وقوات عسكرية لأفغانستان ومبادرات مشتركة مع الحلفاء لمواجهة الإرهاب

خاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين مواطنيه ليتحدث عن الأوضاع في أفغانستان بعد سقوط الحكومة وسيطرة حركة طالبان على البلاد. وفي معرض حديثه عن الخطوات التي تتخذها باريس لإجلاء الرعايا الفرنسيين، أعلن عن إرسال طائرتين عسكريتين مصحوبة بقوات للمساعدة في هذه العملية. كما أعلن ماكرون عن استقبال باريس لنحو 600 أفغاني من الذين عملوا مع فرنسا في أفغانستان. وقال ماكرون إن فرنسا ستخرج بمبادرات مع الدول الحليفة مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة لضمان منع تحول أفغانستان مجددا إلى معقل للإرهاب.

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في خطابه الذي أدلى به مساء الاثنين ونقل على الهواء مباشرة، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "على وجوب ألا تصبح أفغانستان مجددا معقلا للإرهاب"، مؤكدا أن تحرك فرنسا "يهدف أولا إلى مواصلة مكافحة الإرهاب الإسلامي بكل أشكاله".

ونبه الرئيس الفرنسي إلى أن "مجموعات إرهابية موجودة في أفغانستان وستسعى إلى استغلال انعدام الاستقرار"، داعيا إلى "رد (دولي) مسؤول وموحد" ومضيفا "أنه رهان من أجل السلام والاستقرار الدوليين ضد عدو مشترك، الإرهاب ومن يدعمونه". وقال "سنقوم بكل ما هو ممكن لتتمكن روسيا والولايات المتحدة وأوروبا من التعاون بفاعلية لأن مصالحنا واحدة".

كما أعلن ماكرون عن "مبادرة" مع الأوروبيين للحؤول دون "موجات هجرة واسعة" من أفغانستان، ومساعدة دول الجوار على استقبال اللاجئين.

فرانس24/أ ف ب

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