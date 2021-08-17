الجيش الفرنسي يجلي العشرات من الفرنسيين والأفغان من كابول

أقلعت الثلاثاء طائرة إيرباص من أبو ظبي على متنها 45 مواطنا فرنسيا وأشخاص آخرون من دول شريكة أجلتهم السلطات الفرنسية من كابول على أن تصل بعد ظهر الثلاثاء إلى مطار رواسي - شارل ديغول في باريس. ومن المقرر تنظيم رحلات أخرى في الساعات والأيام المقبلة لإجلاء كل الرعايا الفرنسيين وآخرين خصوصا أفغان عملوا مع منظمات فرنسية. وترفض السلطات الفرنسية إعطاء الرقم الإجمالي للأشخاص الذين ستجليهم فرنسا من أفغانستان.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن طائرة إيرباص تحمل 45 مواطنا فرنسيا ومن دول شريكة أجلتهم السلطات الفرنسية من كابول أقلعت من أبوظبي على أن تصل بعد ظهر الثلاثاء إلى مطار رواسي - شارل ديغول في باريس.

وأكد المصدر نفسه أن "الطائرة أقلعت وينتظر وصولها بعد الظهر". ومن المقرر تنظيم رحلات أخرى في الساعات والأيام المقبلة لإجلاء كل الرعايا الفرنسيين وآخرين خصوصا أفغان عملوا مع منظمات فرنسية ويرغبون بمغادرة أفغانستان بعد سقوطها في أيدي حركة طالبان.

ولم تقدم أي تفاصيل حول الإجراءات الصحية المتخذة لرصد أي إصابات محتملة بفيروس كورونا.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قد أشارت إلى وصول أول دفعة من الأشخاص الذين أجلتهم فرنسا إلى الإمارات.

وانطلقت طائرة نقل عسكرية أولى الاثنين من فرنسا إلى الإمارات حاملة قوات فرنسية خاصة إلى كابول للمشاركة في عمليات إجلاء عشرات الفرنسيين وبعض الأفغان. وترفض السلطات الفرنسية إعطاء الرقم الإجمالي للأشخاص الذين ستجليهم فرنسا من أفغانستان.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك